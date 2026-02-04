黃國昌轟谷立言「介入台灣內政」！周軒：親共路線跟柯文哲區別 最可怕未爆彈

黃國昌（右）批谷立言「介入台灣內政太深」，周軒指出，黃國昌意圖把民眾黨綁死在全面親共的路線上，想要跟柯文哲（左）做出區別，「是台灣未來最可怕的未爆彈」。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌3日接受媒體專訪時批評，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣內政太深」，對此，政治工作者周軒今（4）日直言，黃國昌意圖把民眾黨綁死在國民黨主席鄭麗文全面親共的路線上，想要跟前主席柯文哲做出區別，「是台灣未來最可怕的未爆彈」。

黃國昌昨天接受「聯合報」專訪時表示，谷立言的態度跟華府落差很大，還批谷立言「介入台灣的內政太深了」，配合行政院長卓榮泰一起演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

廣告 廣告

對此，周軒發文指出，黃國昌講出這些話，已說明很多事情，他卸任立委後，因還有黨主席的身分，所以意圖把民眾黨綁死在鄭麗文全面親共的路線上，想要跟柯文哲做出區別。

他直言，以黃國昌的聰明才智，怎會說出「AIT處長的態度跟華府落差很大」這種連深藍的人都知道不可能的話？「AIT就是沒有掛出大使館招牌的美國駐台大使館；AIT處長本質上就是美國駐台大使」，黃國昌說AIT處長的態度跟華盛頓落差很大，是要騙誰啊？

他質疑，黃國昌居然對谷立言開砲說「介入台灣內政太深」，這句話的句型若改成「國台辦介入台灣內政太深」、「王滬寧介入台灣內政太深」、「習近平介入台灣內政太深」，也通通適用，通通不違和。

「黃國昌從來沒有講過這些話，卻在今天挑明了針對AIT」，周軒直言，引發國籍爭議的民眾黨中配立委李貞秀，就是法律跟台灣政府執行力的問題，「但李貞秀的頂頭上司黃國昌，是台灣未來最可怕的未爆彈，而且引信已經快要燒到盡頭了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀爭取提名隔天秒離婚！律師：是中國派來的特工？柯文哲為何硬要保她？

李貞秀稱申請放棄中國籍遭拒 他揪「5大疑點」：臨時亂填的！根本沒申請