黃國昌轟陳菊請假逾年還提人事案 批監察院淪「政治疏洪道」

立法院司法及法制委員會31日審查「政務人員法草案」,民眾黨立委黃國昌針對監察院長陳菊長期請假、新任秘書長黃適卓曾遭判刑等議題,痛批監察院已淪為「政治疏洪道」,毫無官箴可言。 黃國昌質疑,依據《公務人員請假規則》第5條規定,公務人員請延長病假可留職停薪,但超過一年仍未痊癒應依法辦理退休、退職或資遣,除非情況特殊經機關長官審酌,最多延長一年。但陳菊為何可以持續請假超過一年?監察院人事室主任劉佳慧回應,事假、病假、特休等假別都要一同計算,陳菊都按照規則請假。考試院銓敘部長施能傑則表示,兩年內可請病假最長一年,目前還沒滿一年。 黃國昌抨擊,即使扣掉65天事假與特休,陳菊請假也早已超過期限,「身為法律人真的聽不下去」,批評目前沒有專法規範,導致長假變成政治選擇而非法律上可去職的理由。 黃國昌進一步質疑,監察院秘書長依組織法應由院長提名,但陳菊請假期間為何仍能提人選?劉佳慧回應已循程序簽咨文給總統。黃國昌指出,總統賴清德日前公布由黃適卓出任秘書長,但黃適卓2015年參選立委時曾因文宣抹黑對手楊麗環,被判刑4月,「一個被判刑的人要當監院秘書長,可以怎麼整飭官箴?先整飭自己的官箴吧」。 黃國昌痛批,監察院前秘書長李俊俋因濫用公務車下台,其他監委也遭指控濫用公務車,監察院承諾9月處理卻拖到12月毫無進展,「錢騙到了以後能拖就拖,大家胡搞瞎搞,國家還有什麼官箴?」

更多品觀點報導

羅智強批憲判8號實質廢死 質詢法務部長:三審判死一年三個月掛零

遭指擁抱習近平！民眾黨怒槓賴清德：24小時內不道歉就告到底

