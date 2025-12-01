黃國昌轟「民主假」阻年輕人投票 吳思瑤：邏輯混亂

公投綁大選在日前修法通過，民進黨團提出「放民主假」反制，但遭國民黨立委李彥秀批評，是為了阻擋不在籍投票，也被民眾黨主席黃國昌質疑是想要阻礙年輕人投票。民進黨立委吳思瑤今（1）天則表示，「民主假是有利大家返鄉投票，怎麼會是阻礙？」強調這是給予投票方便和便利，砲轟黃國昌邏輯混亂。

綠推「民主假」 黃國昌：要阻礙年輕人投票

每逢接近大選，如何增加公民投票率也成朝野攻防焦點，自從國民黨、民眾黨推公投綁大選回歸通過後，又再推出「不在籍投票」專法，明定投票權人可以移轉投票、指定場所進行投票，民進黨也推出民主假，明定「投票日及前一天均應放假」來予以反制。對於是否該為投票多休一天假，民眾認為各有好壞，不過民眾黨主席黃國昌週日受訪時提到，民進黨推民主假會用開放態度來討論，不過為了反而反最終目的是阻礙年輕人投票。

針對藍白提出「不在籍投票」，綠營也提出「民主假」作為反制。圖／台視新聞製圖

對此，吳思瑤回應「不曉得黃國昌邏輯在哪裡」，民主假讓大家有利返鄉投票、給予便利，怎麼會是阻礙年輕人投票，更提到民眾黨最近黨務混亂，顯然讓黃國昌的思考邏輯也亂了套。國民黨立委洪孟楷則認為，如果民進黨只是想提出民主假來阻擋不在籍投票，是非常荒謬的事情，但現階段也可以聽聽他們的主張與立場，然而綜觀民主先進國家，目前好像都沒有這種制度。

為了增加公民投票意願，朝野各自出招，當共識難以凝聚，最後還是只能用表決分勝負。

