黃國昌轟「AIT介入台灣內政」最新民調出爐！小草們也不挺比例曝
政治中心／綜合報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前指出「自由並非沒有代價」，並表態支持台灣軍購案；民眾黨主席黃國昌則批評此舉形同過度干預台灣內政。對此，震傳媒今（11）日公布最新民調結果顯示，有46.5%受訪者不認同黃國昌的看法，36.4%表示認同。進一步觀察民眾黨支持者態度，其中52.7%表達支持黃國昌說法，39.0%則持反對意見，反映該立場在其支持者之間並未獲得近四成一致認同。
震傳媒今（11日）發布最新議題調查結果，關於「AIT處長谷立言表示自由不是免費的，支持台灣軍購案，在野黨批評這是過度介入台灣內政，請問您同不同意這是過度介入台灣內政？」民調顯示，46.5%受訪者表示不同意在野黨的說法、36.4%同意；進一步交叉分析政黨支持傾向，民進黨支持者中有72.8%不同意相關指控；國民黨支持者則有68.4%表示同意。值得注意的是，該論點由民眾黨主席黃國昌提出，但在民眾黨支持者內部，僅52.7%表示認同，另有39.0%持不同看法，顯示此立場未能取得近四成支持者的共識。
從基本資料分析來看，研究所以上學歷族群表態比例較高，無論支持或反對的比率皆高於整體平均。認為AIT介入過深的比例較高者，多集中於50至59歲族群，以及高中職、專科與研究所以上學歷者；相對而言，不認同此說法的比例較高者，則以20至49歲族群與研究所以上學歷者為主。
本次民調由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年2月7日至9日，訪問對象為全國年滿20歲且設籍台灣的民眾。調查採CATI（電腦輔助電話訪問）進行，其中市話樣本以住宅電話為抽樣架構，透過系統抽樣並搭配尾碼隨機方式產生號碼；手機樣本則依NCC公布的電信業者字首，後段採亂數抽取。資料加權依內政部人口統計，就地區、性別、年齡與教育程度進行調整，以貼近母體結構。最終完成1,069份有效樣本（加權前市話535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點。
原文出處：黃國昌轟「AIT介入台灣內政」遭狠打臉？最新民調震撼出爐…小草們也不挺比例曝
更多民視新聞報導
台南警界彭于晏「放過違規妹子」滑進摩鐵5小！超展開親密音檔流出
《世紀血案》認沒通知林義雄！金鐘視帝打臉劇組「稱家屬不接受訪問」
捐《世紀血案》片酬！李千娜道歉聲明「這3字」網批：超沒禮貌
其他人也在看
美軍售又來了，台灣又得付出200億美元／何溢誠
何溢誠（臺灣青年聯合會理事長） 據英國《金融時報》報導，美國正規劃一筆新的對台軍售案，金額上看200億美元（約
戰神變啞巴？黃國昌掃街遭連環嗆聲 路人握手酸超速仔：土城的選擇
積極備戰2026年新北市長選戰的民眾黨主席黃國昌，今（11日）前往新店仁愛及建國市場掃街拜年並發送春聯，原定親民行程卻意外演變成尷尬的「洗臉」現場。黃國昌在市場與周邊移動時，接連遭遇民眾的直球挑戰與冷嘲熱諷，儘管身旁工作人員極力護航，多段尷尬互動的影片仍迅速在網路上掀起熱議。
震傳媒民調／黃國昌批AIT介入內政遭打臉！46.5%民眾不認同其說法
美國在台協會（AIT）處長谷立言表示自由不是免費的，支持台灣軍購案，民眾黨主席黃國昌批評，過度介入台灣內政，對此，震傳媒今（11）日公布最新民調顯示，46.5%受訪者表示不同意黃國昌的說法、36.4%同意。另外，在民眾黨支持者中，52.7%表示同意，39.0%不同意，顯示黃國昌的說法，也未取得四成民眾黨支持者的認同。
賴清德最新民調超驚人！信任度近歷史高點
[NOWnews今日新聞]震傳媒今（11）日公布最新議題民調。45.5%受訪者對賴清德總統施政感到滿意、41.5%不滿意，是自去年6月後再創新高點，同時也是自去年11月不滿意度高於滿意度後，睽違4個月...
確定牢裡過年！23歲女清潔員「下半身粉碎亡」 香酥鴨老闆酒駕害命裁定續押
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台南市安平區去年12月16日發生一起酒駕致死案件，23歲陳姓女清潔員執行垃圾清運勤務時，遭台南知名香酥鴨老闆鄭傳吉酒駕賓...
民眾黨大轉彎！同意院版軍購條例付委 民進黨團樂見：盼藍營停止杯葛
即時中心／黃于庭報導藍白掌握國會多數，不僅封殺院版1.25兆國防特別條例，民眾黨更自提版本付委。總統賴清德今（11）日親自主持記者會，再次呼籲立院即刻審議、盡速通過院版國防特別預算條例，並將其當作「最最最優先法案」；而民眾黨團態度大轉彎，同意放行院版、併案審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，欣見民眾黨放下成見，同時呼籲國民黨以國家利益為重，停止在程序委員會杯葛。
陳孟賢啟動新計畫 等12年首辦生日見面會暴哭
陳孟賢出道12年昨晚（2╱10）首辦生日見面會，手握2檔節目，登上跨年與尾牙舞台，直播帶貨也創下單場150萬亮眼成績的他感性表示：「這一路的收穫，來自大家的支持與陪伴，讓我更有勇氣不斷挑戰自己。」為感謝團隊，他發出6位數年終獎金，並規劃年後赴北海道旅遊，「希望大家放鬆後，能更有能量繼續打拼」。
別玩火！國防預算藍白擋10次 美參議員：應提升國防而非追求與中共合影
賴清德總統推動的400億美元國防預算案，遭國民黨與民眾黨在立院阻擋10次，引發美國政界與智庫高度關切。美方參議員警告，此舉恐削弱台灣防衛決心，對盟友釋錯誤訊號，甚可能刺激北京對台入侵。直指這是「玩火」行為，強調面對中國威脅，台灣各黨應速批國防投資，提升軍事韌性。國民黨雖稱支持防衛，但強調財政紀律與監督。
當街被嗆「土城的選擇」！黃國昌拜票好尷尬
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌投入新北市長選戰，近日頻到地方掃街拜票。未料，部分民眾似乎不太領情，還當街嗆他：「超速仔，土城的選擇！」讓在場的人都尷尬不已。不過，還是有很多熱情支持者對黃國...
同意政院版國防條例付委 郭正亮揭白營思維示警藍：別以為每案都會配合
政院版1.25兆國防特別條例持續遭到藍白陣營杯葛，民眾黨日前提出4000億特別條例版本已付委，民眾黨團總召陳清龍今（11日）再宣布，會把國防軍購條例列入民眾黨最優先法案，「我們也同意將院版條例可以付委」。對此，前立委郭正亮提醒，以自己的了解，民眾黨對兩岸相關議題並沒有那麼熱衷，所以國民黨別以為民眾黨會配合每個案子。
謝達文專欄：1991年五月憲改後 中國就是一個「特殊的外國」
謝達文／台灣大學社會學研究所博士候選人
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。