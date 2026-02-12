黃國昌轟「AIT介入台灣內政」最新民調出爐！小草們也不挺比例曝

政治中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前指出「自由並非沒有代價」，並表態支持台灣軍購案；民眾黨主席黃國昌則批評此舉形同過度干預台灣內政。對此，震傳媒今（11）日公布最新民調結果顯示，有46.5%受訪者不認同黃國昌的看法，36.4%表示認同。進一步觀察民眾黨支持者態度，其中52.7%表達支持黃國昌說法，39.0%則持反對意見，反映該立場在其支持者之間並未獲得近四成一致認同。





震傳媒今（11日）發布最新議題調查結果，關於「AIT處長谷立言表示自由不是免費的，支持台灣軍購案，在野黨批評這是過度介入台灣內政，請問您同不同意這是過度介入台灣內政？」民調顯示，46.5%受訪者表示不同意在野黨的說法、36.4%同意；進一步交叉分析政黨支持傾向，民進黨支持者中有72.8%不同意相關指控；國民黨支持者則有68.4%表示同意。值得注意的是，該論點由民眾黨主席黃國昌提出，但在民眾黨支持者內部，僅52.7%表示認同，另有39.0%持不同看法，顯示此立場未能取得近四成支持者的共識。

從基本資料分析來看，研究所以上學歷族群表態比例較高，無論支持或反對的比率皆高於整體平均。認為AIT介入過深的比例較高者，多集中於50至59歲族群，以及高中職、專科與研究所以上學歷者；相對而言，不認同此說法的比例較高者，則以20至49歲族群與研究所以上學歷者為主。

本次民調由震傳媒出資，委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年2月7日至9日，訪問對象為全國年滿20歲且設籍台灣的民眾。調查採CATI（電腦輔助電話訪問）進行，其中市話樣本以住宅電話為抽樣架構，透過系統抽樣並搭配尾碼隨機方式產生號碼；手機樣本則依NCC公布的電信業者字首，後段採亂數抽取。資料加權依內政部人口統計，就地區、性別、年齡與教育程度進行調整，以貼近母體結構。最終完成1,069份有效樣本（加權前市話535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點。

