黃國昌轟AIT介入內政！行政院：「黃前立委」的說法可能會遭到利用

記者盧素梅／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前批評，AIT處長谷立言介入台灣內政太深。對此，行政院發言人李慧芝今（5）日表示，中國對台灣的威脅，也包括分化台灣與友盟之間的關係，因此，「黃前立委」的說法可能會遭到利用，並影響國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，因此呼籲他的發言應該要更專業。

民眾黨主席黃國昌接受媒體專訪批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣內政太深」，並指谷立言配合行政院長卓榮泰演戲，相關言論引發討論。

行政院今天舉辦院會後記者會，媒體提到，黃國昌日前批評谷立言介入台灣內政太深，是在配合卓榮泰「演戲」，表現得像台灣官員，詢問相關內容是否屬實？卓揆有無與谷立言串通？谷立言是否為政院側翼？

對此，李慧芝表示，行政院要強調，台灣在全球安全、繁榮與穩定上，扮演非常關鍵的重要角色，包括谷立言在內，所有各國外交官在台灣都是付出熱情與專業投入外交工作。

李慧芝並表示，稍早，美國國務院也說明，美國國務院與AIT對於台灣加強國防自主的立場一致，因此，對於政治人物不專業且偏頗的指控，行政院感到非常遺憾。

她說，行政院也要再次強調，中國對台灣以及印太地區的侵擾與威脅，無論強度或次數都持續增加，台灣必須與友盟國家合作，提升自主防衛能力，才是正辦。

