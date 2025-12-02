黃國昌辦公室不回鏡週刊爆料稱到法院講清楚 籲調查長期跟拍孩童所犯法律責任

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

鏡週刊近期頻爆料民眾黨主席黃國昌相關爭議，鏡週刊今（2）日再爆，稱黃國昌「豢養狗仔」的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光，遭鏡週刊直擊李麗娟的真實身分，就是原址在北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點，遭週刊踢爆後，最近又悄搬到仁愛路一處辦公大樓重起爐灶，包含黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。針對鏡週刊報導，黃國昌辦公室也做出回應，痛批鏡週刊才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任。

民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌辦公室上午發出三點回應，第一，不斷指著黃國昌鼻子罵狗仔的鏡週刊，實際上才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯之法律責任，並遏止此惡行繼續發生，絕不是鏡週刊用「人物已變裝處理」就可以推諉塞責。第二，黃國昌親屬一向奉公守法，與非法引入外資注資的鏡傳媒裴偉不同，鏡週刊為配合黨檢媒三位一體，不斷胡謅故事，卻自始至終提不出任何證據，如今為達目的竟使出跟拍騷擾孩童的惡劣手段，台灣社會無法容忍。

第三，對於鏡週刊近數月諸多不實、烏龍報導，黃國昌已提起告訴，即不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。



