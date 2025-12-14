黃國昌辦「為新北應援」12/27是否宣布參選？他只說拭目以待

民眾黨主席黃國昌。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨今（14）日舉辦「1227為新北應援｜2025年冬天最Hito、最瞎趴的歲末趴踢」記者會。針對外界關注12月27日是否為黃國昌正式宣布投入新北市長選舉的時機點，黃國昌僅表示，活動主軸是「為新北加油、為新北應援」，至於是否有進一步發展，則請大家「拭目以待」。

記者會中，民眾黨新北市議員陳世軒與黃國昌互動，陳世軒笑稱，週日一早臨時加開直播讓他相當意外，原本以為黃國昌這個時間應該正在騎腳踏車，甚至已經「騎遍新北」。對此，黃國昌回應，為了這場記者會，他特地把原本的騎車行程「砍半」，但仍在清晨6點冒著低溫出門騎車，之後才回家換裝出席活動。

黃國昌也分享，自己在今年8月底立法院上一會期結束、9月1日報到後，啟動一項名為「昌騎新北」的計畫，親自騎自行車走遍新北市所有行政區，不論是板橋、新莊、三重、蘆洲等人口密集區，或是三芝、淡水、石門、金山、萬里、雙溪、平溪、貢寮等山海路線，全都親身走過。他也在現場播放騎乘照片，並說明其中一站正是在萬里漁港。

黃國昌指出，推動「昌騎新北」對他而言不只是運動，更是一項責任。他表示，當初前主席柯文哲將新北交給他作為責任區，即使國會工作繁忙，被交付的任務仍會全力以赴。過去一年多來，他也感謝民眾黨在新北有許多年輕、熱血的夥伴協助投入地方公共事務。

黃國昌也提到，一方面不希望2026年後讓陳世軒在新北市議會「一個人孤單奮戰」，希望能組成最強的團隊；另一方面，他相信新北仍有許多事情可以做得更好。為此，民眾黨規劃於12月27日舉辦「為新北應援」活動，象徵「把一切做到最好，為新北做到最好」。

對於12月27日活動內容，黃國昌則刻意賣關子，僅透露現場將有神秘嘉賓、團體與表演，並形容這將是「2025年冬天最Hito、最瞎趴的派對」。他也邀請新北市民於明晚8點上Accupass搶票，強調名額有限、送完為止；若未能到場，也可透過多機直播線上參與，一起為新北應援。

當陳世軒再度追問，12月27日是否為黃國昌宣布參選新北市長的正式大會時，黃國昌僅回應，「為新北加油、為新北應援」才是活動主軸，至於其他發展，將在12月27日當天揭曉，請大家耐心期待。

