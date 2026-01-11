黃國昌辭立委前花招真多？突宣布訪美談關稅 周軒：干你什麼事

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年（2026）2月1日辭去國會議員一職，而民眾黨今（11）日突然宣布，黃國昌將在今日親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」。

黃國昌自2024年進入國會擔任立委後，不僅和國民黨聯手通過許多爭議法案，更在去年（2025）涉入絭養狗仔隊跟監政敵的疑雲，近期也在立法院提出延會的要求，經藍白多數人手下將本屆會期延至今年2月1日。

由於民眾黨前主席柯文哲設下立委「兩年條款」的規定，黃國昌也已簽下辭職書準備卸任立委；不過，民眾黨稍早宣布，黃國昌將在今日親自率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。

對此，周軒在臉書痛批黃國昌，「立法院延會到一月底是你提的，然後你現在跑出國？是誰說會期中不能出國的？關稅干你什麼事？檢方是不是該啟動防逃機制？」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

