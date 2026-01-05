黃國昌辭立委拖綠營下水？她轟「雙標又作秀」：沒得當才放話！

論壇中心/綜合報導

民眾黨主席黃國昌今(5日)宣布辭去不分區立委，並點名民進黨立委應辭職再選市長，卻隻字不提國民黨。對此，民進黨台北市議員簡舒培質疑黃國昌「雙標」，為什麼不叫謝龍介、柯志恩辭職？她認為，黃國昌是因為兩年條款必須辭職才放話，而現況是跟民進黨撕破臉了，但未來還有求於國民黨。

簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，民眾黨在2023年提名這八名立委時，柯文哲就說過因兩年條款，所以這些人的辭職書「都已經簽好」，放在他的抽屜。對此，簡舒培不禁直呼，「那黃國昌現在是去簽什麼」？質疑根本是在作秀，讓小草出來幫忙抱屈說「沒立委當就會被民進黨找麻煩」、所以要讓黃國昌繼續當立委，這完全是兩套策略。

至於黃國昌建議柯文哲夫人陳佩琪參選2026，還說「她會贏」，是參選台北市長嗎？簡舒培表示「好哦！」，期待柯文哲妻子陳佩琪回到台北，帶領民眾黨的小雞，但她認為「機率不大」，因為柯文哲可能會不願意，因為陳佩琪如果參選台北市長、柯文哲就要LongStay在陳佩琪旁邊，對柯來說「風險太大」。

原文出處：黃國昌辭立委拖綠營下水「遇藍裝瞎」？簡舒培批「雙標」：沒得當才放話！

