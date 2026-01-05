黃國昌辭立委衝新北市長 民眾黨呼籲陳素月比照標準

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣民眾黨主席黃國昌今（5）日正式簽署立法委員辭職書，宣布將自2月1日起全心投入新北市長選戰。對此，彰化民眾黨主委溫宗諭直言：「政治承諾不能只是說說而已，行動才是真責任。」他呼籲民進黨陳素月若想參選彰化縣長，也應放下立委職務，公平接受選民檢驗。

台灣民眾黨主席黃國昌簽立委辭職書投入新北市長選戰，溫宗諭呼籲陳素月比照黃國昌標準，勿帶職參選彰化縣長。（民眾黨彰化縣黨部提供）

溫宗諭指出，黃國昌選擇放棄立委身分，破釜沉舟投入地方首長選舉，是「不留退路的政治決心」，也代表對選民最直接、最誠懇的承諾。他說：「政治人物既然要爭取新的職務，就應全心全意投入，而非一邊掌握現職權力、一邊規劃下一步政治布局。吃碗內、看碗外，最後犧牲的只會是人民權益。」

他並直言，民進黨已正式提名立法委員陳素月參選彰化縣長，但仍未放下立委職務，這種「帶職參選」行為，恐將模糊政治責任，也可能拖延地方建設進度。

溫宗諭指出，立委肩負審查中央總預算、推動重要法案的重大責任，而當前正值國會總預算關鍵會期，攸關彰化重大建設、社福資源與產業發展，「縣民需要的是一位全心為地方發聲的立委，而不是心思早已放在縣長選戰的兼職民代。」

溫宗諭表示，帶職參選不僅可能造成地方政策空轉，也形同將彰化縣民視為政治生涯規劃下的「備胎」。他呼籲，若陳素月委員真心想為彰化承擔、為未來負責，就應比照黃國昌的標準，辭去立委職務，以公平身分投入縣長選舉，接受最直接的民意檢驗。

此外，他也提醒，彰化不是任何人的政治跳板，更不該因個人選舉盤算而出現中央代表空窗期。既然已確定投入縣長選戰，就應儘速啟動立委補選機制，確保地方在中央的發聲管道不中斷，「這才是真正對縣民負責的作法。」

針對社會上對「兩年條款」的討論，溫宗諭強調，「條款本身不是重點，重點是既然決定投入縣市長選舉，就應全心全意，不管有沒有條款，就是要對選民負責。」他最後嚴正表示，責任政治不是口號，而是行動；選舉一旦開打，心不在立法院，受害的一定是彰化縣民。

溫宗諭呼籲陳素月正面回應社會期待，明確表態是否願意比照「黃國昌標準」辭職參選，否則彰化在關鍵時刻可能成為政治盤算下的犧牲者。