黃國昌辭立委被酸「壯烈畢業秀」 媒體人點1關鍵：邏輯荒謬

隨著前民眾黨主席柯文哲設立的「二年條款」時限將至，現任立委兼任黨主席的黃國昌，日前在節目上公開表示自己「已經簽好辭職書」。對此，媒體人詹凌瑀在臉書撰文大酸，稱辭職本是義務，卻被黃國昌搞得像是「壯烈」畢業秀，更點出對方邏輯之荒謬處。







黃國昌辭立委被酸「壯烈畢業秀」 媒體人點1關鍵「批作秀」：邏輯超荒謬

柯文哲競選總統期間曾拋出二年條款，稱不分區立委兩年換人遞補。（圖／民視新聞）







詹凌瑀在臉書直指黃國昌「咆哮影帝」的邏輯有多荒謬。她認為：「黃國昌簽辭職書有什麼好拿來張揚的？這根本就是民眾黨不分區立委原本就定好的兩年條款不是嗎？遵守黨內規定是義務，怎麼搞得好像是什麼悲壯的犧牲一樣？說穿了，不就是因為柯文哲遲遲不願意對兩年條款鬆口，不想為你破例，你才不得不簽下去嗎？明明就是不甘不願，還要演得大義凜然，這作秀的功力真的是無人能及。」





此外，詹凌瑀酸黃國昌自己現在沒立委做，就開始點名要投入縣市長選舉的民進黨立委也該辭職。她指出黃國昌的記憶體是不是該擴充一下？當年民眾黨立委高虹安、賴香伶帶職參選縣市長的時候，並沒有辭職。現在自己沒位置坐了、要被強迫畢業了，就要拖著別人跟你一起下水？這是什麼巨嬰邏輯？根本就是典型的雙標。









