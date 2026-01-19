黃國昌辯帶走機密資料不到30秒 他問：犯罪有所謂的30秒不罰嗎？

記者李鴻典／台北報導

遭綠委揭露把國防祕密會議機密資料帶走，民眾黨立委黃國昌回應，前後時間不到30秒，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，並斥綠委是在抹黑。政治工作者周軒直言，黃國昌示範了標準的犯罪者辯解語錄。法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？你黃國昌的康乃爾法學博士是不是花了30秒拿到的呢？

黃國昌回應，前後時間不到30秒，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，並斥綠委是在抹黑。（圖／翻攝自臉書）

對於帶走機密資料，黃國昌回應，自己準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。

廣告 廣告

周軒對此指出，黃國昌示範了標準的犯罪者辯解語錄。依照黃國昌的邏輯，我們可以做以下推論：駕駛人喝了酒開車上路，不到30秒被警察攔下來，酒測發現超標，警察準備移送，駕駛人說警察你抹黑，因為我開車不到30秒。

一個女生搭捷運手扶梯，發現後面有人拿手機偷拍他的裙底，報捷運警察處理，警察請偷拍者把手機拿出來看，發現影片只有20秒，偷拍者馬上可以反告這位女生抹黑，因為只有拍不到30秒。可以這樣嗎？

周軒說，法學有所謂的30秒定律嗎？犯罪有所謂的30秒不罰嗎？你黃國昌的康乃爾法學博士是不是花了30秒拿到的呢？

民進黨立委吳思瑤則說，黃國昌攜出機密資料現行犯，被逮到才追回。事情有了更離譜的發展。黃國昌馬上發文澄清才帶出去30秒而已，啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？闖紅燈只闖30秒就不能取締嗎？亂丟垃圾30秒被糾正才撿回，就不違法嗎？這是什麼卡提諾法學院啊？！

吳思瑤指出，國民黨立委徐巧芯不甘寂寞參一腳，跟著推文聲援黃國昌。徐巧芯說沈伯洋怎麼可以洩漏秘密會議發生的事？黃國昌偷帶資料這件事也是機密，不可以洩漏！

吳思瑤說，秘密會議要保密的是「機密資料」，不是黃國昌這個「人」。徐巧芯在亂什麼？搭配國民黨立委馬文君今天說的，「開秘密會議是要封口」，啊她以前當召委，也安排過秘密會議呀。難不成立院要廢了秘密會議的制度，讓國家機密全都露，敵對國家刺探軍情得來全不費工夫，就是國民黨的目的？！

吳思瑤斥責，藍白不要一直找碴好嗎？立院要做的，是讓軍購條例付委審好審滿，而不是找理由卡東卡西！

更多三立新聞網報導

黃國昌斥沈伯洋抹黑 醫問：偷東西走出店外30秒，被店員發現就不是偷？

遭爆帶走國防部秘密會議機密資料 黃國昌：前後時間不到30秒

黃國昌帶走國防部秘密會議機密資料 沈伯洋還原現場：他一直往門口走…

國防部秘密會議！黃國昌帶走「機密資料」 林楚茵：還好第一時間被追回

