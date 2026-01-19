黃國昌辯「資料太多不小心夾帶機密文件」？汪潔民把「桌面照」放大神打臉！

論壇中心／綜合報導

立法院外交國防委員會今（19）日邀請國防部長顧立雄報告1.25兆軍購案，全程採秘密會議進行，不過民眾黨立委黃國昌離場時卻一度將機密資料攜出場，引發議論，黃國昌解釋，因準備非常多的資料帶到外交國防委員會，所以走的時候，把國防部書面資料跟他自己的資料一起帶走。對此，政治評論員汪潔民在《頭家來開講》節目上秀照片還原「黃國昌所謂的很多資料」。

汪潔民特別把黃國昌開會前照片放大來看，可看到桌面上整齊的放著一份資料，也沒有任何散亂，汪潔民質疑，黃國昌說準備很多資料才導致不小心夾帶機密資料離場，「但實際上資料的數量就這樣子而已，這樣叫做資料很多？黃國昌是刻意而為吧？」

黃國昌會前的照片仔細看桌面相當整齊，資料也就一小份且沒有雜亂無章的擺放，究竟是什麼情況下會「不小心」將機密資料帶離場呢？黃國昌雖然承認自己誤把機密資料帶走，但卻沒有任何道歉，僅說如有違反議事規定，就按照議事規定來處理。

