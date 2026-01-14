黃國昌返台欲言又止 她揭唯一重點：對1.25兆國防預算付委「開綠燈了」

民眾黨主席黃國昌說明訪美成果，被解讀是白營不會再卡住國防特別預算條例，將讓案子付委審查。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌快閃美國，拜會白宮國安會與AIT華盛頓總部，返台後表示，將自提國防特別預算條例版本。對此，反紫光奇遊團成員許美華今（1/14）直言，整場記者會唯一有意義的訊息是，藍白連7次擋下國防特別條例後，黃國昌準備開綠燈，支持交付委員會審查。

許美華今（1/14）在臉書表示，黃國昌回到台灣的記者會上欲言又止，一副因為顧慮美國AIT，他不能講太多，但還是講了很多廢話，其實都是煙幕彈。

依黃國昌的說法，這筆1.25兆國防特別預算條例有「相當部分」並非向美國採購軍武，希望下週外交國防委員會舉行秘密會議，詳細說明相關內容。

許美華說，黃國昌的言下之意，也是整個記者會唯一有意義的訊息是：「在藍白立委聯手，7次在程序委員會第一關掛號處，就擋下國防特別預算條例之後⋯黃國昌終於準備在程序委員會開綠燈，支持《國防特別預算條例》付委」。

「因為國防部要來報告，當然是程序委員會要先放行，外交國防委員會才能排案審查。」許美華認為，雖然國民黨還沒有表態，但如果黃國昌帶著民眾黨倒戈，加上民進黨的票數，就足夠在程序委員會通過，讓《國防特別預算條例》交付外交國防委員會審查了。

至於黃國昌在記者會上提到「我們反對現在的國防特別預算條例版本，民眾黨要提出自己的，執政黨擺爛，我們要撐起這個國家！」許美華表示，基本上不用太在意，「之前黃國昌在時代力量時期，把行政院修法版本拿來改幾個字變自己的，已經早就演過了」。

對於外界解讀黃國昌被美國人叫去訓話，許美華倒覺得不至於，她推測黃國昌此行只是要找下台階，「台灣AIT層級不夠，我要跟DC的美國人談過才放心」。儘管台灣AIT內心不爽，仍忍耐住幫忙聯絡，陪黃國昌演這齣戲。

