黃國昌返台發言與美國預期落差大？鄭佩芬呼籲AIT「這件事」！

民眾黨主席黃國昌訪美返台後竟稱，行政院版國防特別條例編列1.25兆，但軍購金額僅3000餘億，不過AIT則重申，歡迎總統賴清德宣布所提1.25兆國防特別預算，被外界解讀有打臉之意。現在有報導指出，因美方獲知黃國昌並非不支持軍購，只是需要一個「過程」，因此安排訪美，沒想到黃國昌返台後的發言與美方預期的有不小落差。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上呼籲AIT，「不要所託非人」！

鄭佩芬表示，美方為什麼會安排黃國昌訪美，如果有把握找黃國昌訪美可以說服他支持國防，那沒問題，但美方難道不知道他講話不負責任的個性嗎？黃國昌這件事情應該給AIT一個很好的教訓，就是如果美國真的想託付一個人去幫忙通過軍購，千萬不要所託非人，一定要找對的人，這個比較重要，包括未來的選舉也是，選民投票的時候選一定要選你真的信得過的人來託付。

黃國昌返台後針對軍購案做出說明，不過AIT卻罕見更新去年11月26日的舊文，再次重申「美國在台協會對賴清德總統所提出的新台幣1兆2,500億元國防特別預算表示歡迎。」由此可見黃國昌在美方眼中，恐怕已無信任度。

原文出處：黃國昌返台發言與美國預期落差大？鄭佩芬呼籲AIT：不要所託非人！

