黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來

黃國昌返台記者會一度語塞。（圖／東森新聞）





民眾黨主席黃國昌，結束旋風訪美行程，今（14日）早上回到台灣，立刻開記者會報告出訪成果。黃國昌表示，在出訪的這段期間當中，要向美方傳達的資訊，都清楚傳達了，想要得到的資訊，也相當高比例得到了，他的習慣是有什麼就說什麼，不太多說也不太少說。不過黃國昌在記者會上一度語塞，並坦承怕講得太直接一下子就全講出來。

黃國昌指出，今天早上落地的時候，有收到來自AIT的訊息，基於AIT的請求與對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，這是基於雙方彼此的互信與尊重。

黃國昌說，這次去主要要表達的是「軍購特別條例」所面對的問題，台灣許多民眾共同的疑慮與心聲，包括這1.25兆要買什麼？相關訊息還是從總統賴清德投書外媒才知道，他此行也清楚向美方表達，台灣是民主國家，這樣的程序「我們沒有辦法接受」，美方對此也表達充分理解與同意。

黃國昌在記者會上一度發言停頓並且表示，「因為我腦袋裡面一直在思考要怎麼組織我的發言，可以遵守我跟美方的協議，因為我怕一下子講得太直接就講出來。」

