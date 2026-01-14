黃國昌返台 四叉貓揪座車貓膩：建商公司車

▲民眾黨主席黃國昌訪美今返台，四叉貓一查黃國昌座車車號，發現是建設公司的公司車。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌週日突宣布率團訪美，聲稱將與美國政府面對面會談軍購與關稅，並於今（14）日返抵國門，對此網紅四叉貓一查黃國昌座車車號，表示這是「恆合建設股份有限公司」的公司車，質疑為何建商公司可以長期提供公司車給立委使用？

最後四叉貓評黃國昌記者會內容，直呼「他早上九點半的記者會好無聊，全部都不能說，說好的公開透明呢？」

