黃國昌送鄭麗文燈泡 吳靜怡酸他沒料：民眾黨永遠像個第三者

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文19日下午3時和民眾黨主席黃國昌會面，兩人互贈禮品，鄭送彩瓷圓盤，黃則送有水泥底座的鎢絲燈。時事評論員吳靜怡說，沒有柯文哲的談判等於沒有談，黃國昌只是過場的小弟，黃帶領的民眾黨就如燈泡，永遠像是個第三者。

吳靜怡今（20）日發文表示，藍綠對決下，黃國昌帶領的民眾黨就如燈泡，永遠像是個第三者！昨日藍白合，黃國昌聽了柯文哲的話了嗎？浩浩蕩蕩的世紀記者會，最後結論就是「建立四人幕僚小組」，開一個群組就開群組，幹嘛搞了個演講會，時間和民調規則完全沒有談。

廣告 廣告

吳靜怡也說，民眾黨內部渴望的縣市長參選提名「宜蘭、新竹、嘉義、新北市」，黃國昌身為主席卻完全都沒講出來捍衛推舉自己人的決心，這樣還需要比民調？另外，黃也忘了提到議員的佈局，顯然黃的心思只放在「罵民進黨」，看到國民黨只記得客客氣氣捧藍的自我表現，看來陽春主席只求未來能在藍白蹭到一碗陽春麵，沒料。

吳靜怡直言，藍白唯一共識就是捧瓷，瓷就是中國的象徵，而消失的就是中華民國！「一國兩區」的論點，呼應了昨日全場的視覺，除了消費台灣，卻沒有任何「中華民國」的元素，若未來「一國兩區」成為藍白共識，那麼黃國昌是想爭取新北里里長嗎？未來議員都是里民代表嗎？民眾黨連基本應該的國家論述和路線居然不敢有自己立場，被看小，簡直可悲！

「沒有柯文哲的談判，等於沒有談，黃國昌只是過場的小弟罷了？」吳靜怡強調，柯文哲才是藍白的主要關鍵人物，民眾黨內部要參選議員的小雞們還是需要柯協同競選，柯已經在自己的老位置備戰，一方面寫書，一方面準備新的節目十二月中上線。

吳靜怡分析，面對「嘉義、新竹、宜蘭」連藍白合都不一定能贏綠的地方，如果藍白民調用「屁股」想都會全輸的情況下，柯文哲難道不會考慮乾脆直接推人選就好？至少，議員可以生存下去，總比民眾黨全台灣熄燈都好！黃國昌終究活在柯文哲眼皮底下、國民黨團總召傅崐萁的手下，可憐啊！

更多三立新聞網報導

這次藍白合怎麼演？他憶「2023不到2個月破局」：換黃國昌聲量延續

他評藍白合檯面上的黃國昌：自以為男主角，其實不過是被利用的雜魚咖

曝鄭黃會有小心思！鈕則勳：「這點」恐成黃國昌與藍營博弈籌碼

各懷鬼胎！她20字評鄭黃會 諷2黨主席「背叛履歷豐富」藍白合不會成功

