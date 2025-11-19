黃國昌送鄭麗文鎢絲燈 卓冠廷笑瘋：職業關燈手，連燈都自己準備好

記者李鴻典／台北報導

備受關注的藍白合「鄭黃會」今（19）天下午登場，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌舉行「以行動顧台灣主席高峰會談」，黃國昌贈送由本土藝術家用水泥作為基座製作的鎢絲燈給鄭麗文。民進黨發言人卓冠廷驚呼，職業關燈手，連燈都自己準備好。

黃國昌送鎢絲燈給鄭麗文，稱要給台灣光明未來。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「鄭黃會」19日下午正式登場，國民黨除了鄭麗文，還有副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲以及立法院黨團總召傅崐萁與會；民眾黨出席的則包括秘書長周榆修、政策會執行長賴香伶、副秘書長黃成峻、黨團主任陳智菡等。

廣告 廣告

鄭麗文送給黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行；黃國昌則送鎢絲燈給鄭麗文，稱要給台灣光明未來。

鄭麗文送黃國昌一對藍色、白色的台灣藍鵲瓷器，象徵藍白共行。（圖／記者鄭孟晃攝影）

民進黨發言人卓冠廷驚呼，就在剛剛的鄭黃會上，黃國昌送了國民黨一盞燈，也不意外，畢竟有燈才能關。民進黨新北市議員顏蔚慈留言，到底是什麼意思啦？！！黃國昌擺明就是黃鼠狼給雞拜年，卓冠廷則回文表示「職業關燈手，連燈都自己準備好」。

黃國昌送鎢絲燈給鄭麗文，稱要給台灣光明未來。（圖／記者鄭孟晃攝影）

更多三立新聞網報導

鄭黃會禮物曝光了！鄭麗文送藍、白鵲大瓷盤 黃國昌送水泥塊鎢絲燈

鄭黃會！黃國昌感謝「學姊」鄭麗文站出來：不同主張的黨絕對可以合作

鄭黃會登場！鄭麗文喊「藍白合良性競爭」：讓最強人選順利當選

為鄭黃會提前中常會！鄭麗文喊「藍白合必須努力」：最重要定海神針

