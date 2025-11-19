黃國昌送鄭麗文「水泥燈」！卓冠廷：職業關燈手連燈都自己準備好

黃國昌送鄭麗文水泥鎢絲燈。（鏡報李智為攝）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今天（19日）下午舉辦「以行動顧台灣 主席高峰會談」，藍白黨主席首次正式會面，鄭麗文送上藍白雙鵲的大瓷盤，黃國昌則選擇水泥鎢絲燈，希望兩黨共同為台灣點亮一盞燈。不過黃國昌由於經歷時代力量、民眾黨，近日又因捲入養狗仔爭議讓《菱傳媒》關閉，被網友稱是「職業關燈手」，這次藍白會談送上燈，讓民進黨發言人卓冠廷表示：「職業關燈手，連燈都自己準備好」。

黃國昌過去擔任時代力量黨主席，輔選新北多名議員全部落選，隨著民眾黨崛起，時代力量2020年退居立院第四大黨，他則於2023年轉投白營，時代力量則在2024年立委選舉全數落選；民眾黨在他加入之後，柯文哲深陷多項官司，黃因此被網友封為「小黨關燈手」。另外，黃國昌爆發養狗仔爭議，《菱傳媒》由於涉及與他背後的「吹哨者協會」合作，重創媒體公信力，最終也倉促熄燈。

黃國昌（左）與鄭麗文握手表達善意。（鏡報李智為攝）

黃國昌今天在「鄭黃會」送上一盞燈，寓意是為台灣點亮明燈。民進黨發言人卓冠廷對此評論：「黃國昌送了國民黨一盞燈，也不意外，畢竟有燈才能關。」還揶揄「職業關燈手，連燈都自己準備好」。

藍營支持者對這個禮物也充滿疑問，有些人猜測送水泥燈是不是別有用意，熟知「關燈」典故的網友也喊話要藍營快逃，笑評「KMT關燈數」、「專業是關燈」、「攜手關燈節約能源」。





