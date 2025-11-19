黃國昌送鄭麗文「一盞燈」！他：職業關燈手

▲民眾黨主席黃國昌特地送了「一盞燈」給國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，兩黨領袖今（19）日下午首度會面，獲政壇及媒體高度關注，雙方針對4大主軸進行對談，全程1.5小時完全公開，而在互贈禮物的環節中，黃國昌送出了「一盞燈」給鄭麗文，背後寓意也引發外界諸多猜想，民進黨發言人卓冠廷酸嗆：「不意外，有燈才能關！」

鄭黃會地點在新北市新莊區凱悅嘉軒酒店登場，雙方在合照後也互贈禮物，鄭麗文贈送鶯歌製作的彩瓷圓盤，上面有藍色與白色的鵲鳥，象徵藍白合作圓滿；黃國昌則回贈本土藝術家作的水泥基座，上面有鎢絲燈泡，象徵台灣基礎要穩固，藍白合作後，也能照亮台灣的未來。

▲鄭黃會於今日下午登場，雙方互贈禮物別具意義。（圖／記者林調遜攝）

卓冠廷在臉書發文調侃，黃國昌送了國民黨一盞燈，也不意外，畢竟有燈才能關。貼文一出，也引來民進黨新北市議員顏蔚慈留言，苦笑說：「到底是什麼意思啦？黃國昌擺明就是黃鼠狼給雞拜年！」卓冠廷則諷刺地回應，稱黃國昌是「職業關燈手」，連燈都自己準備好。

網友也紛紛湧入表示「民眾黨的燈，已關」、「要KMT記得關燈」、「攜手關燈，共赴X泉」、「江湖中所稱的『關燈俠』嗎」、「往好處想，他至少沒有送鐘，已經算是很有誠意了」、「通往中國的燈」、「要讓對方知道，他未來要關哪裡的燈」、「政黨光明燈」、「冥燈一起下去吧」、「呂布真的好幽默喔」、「高級酸，我喜歡」。

