黃國昌造「旨」二度唸錯！糗到台下人全驚呆了

政治中心／李汶臻報導

民眾黨主席黃國昌近來話題不斷，先前有關他「是不是美國人阿爸」爭議話題延燒多時，近期又遭控收錢質詢而被列貪污被告。他今（20日）在立院質詢時又出事，過去親口認「中文不好」的他將造「詣」唸成造「旨」。超糗瞬間被臉書粉專截圖並PO上網，隨後在社群瘋傳引發討論。

黃國昌20日上午現身立院司法法制委員會，在質詢憲法法庭書記廳長許碧惠期間，反問「憲法訴訟法第十七條文的意旨為何」，還沒等許碧惠回答完，黃國昌隨即插嘴打斷並反問對方，接著趁機說教對方一番，脫口表示「我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『旨』應該蠻深」。

黃國昌當下誤將造「詣」唸成造「旨」的畫面，隨後被粉專「事實盛於雄辯」轉PO上網並掀起各界討論，粉專忍不住留言笑虧黃國昌「造什麼紙？啊，造詣啦！」。而政治工作者周軒也針對此事發文，寫下：「黃國昌剛剛把『造詣』念成『造旨』，台下的人都驚呆了」。隨後更釣出吳思瑤、沈伯洋等人留言偷臭，吳思瑤留言開酸：「除了是法盲，更是文盲？」，沈伯洋則是表示：「看來地下室謠言的可信度.....」。





周軒PO文開酸黃國昌，釣出吳思瑤、沈伯洋回應。（圖／翻攝自臉書@周軒）





黃國昌過去曾親口認了「中文不太好」。（圖／翻攝自YT@民眾之聲）





實際上，黃國昌的「中文」錯很大並非第一次。他今年3月到台北看守所前靜坐、聲援當時還在押的柯文哲時，當場親自用噴漆寫上「給柯P妥善醫療，要把柯P關到死嗎？」。而當時就有人抓包黃國昌寫的「醫」字錯很大將「医」寫成「臣」，下方的「酉」則寫成「西」。為此，黃國昌事後在記者會上坦言，自己中文本來就不太好，並謝謝網友指教。隨後他還坦言，要增進中文造詣，而當時也把「詣」的讀音唸成「旨」，被現場媒體糾正後只好笑說「慚愧」。

黃國昌過去就被發現造「詣」、造「旨」傻傻分不清。（圖／翻攝自YT@民眾之聲）









