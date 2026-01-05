黃國昌遞辭職書！談「兩年條款」 曝柯文哲曾提議留在立院

即時中心／林韋慈報導

針對民眾黨立委「兩年條款」制度，外界關注是否照慣例執行。對此，民眾黨主席黃國昌今（5）日上網路節目受訪表示，陳昭姿的狀況較為特殊，將與柯文哲另行處理；其餘立委則不受影響，兩年條款仍會照制度執行。他並透露：「今天早上來節目以前，我已經在黨團簽辭職書了。」

黃國昌今（5）日接受網路節目《誰來早餐》專訪時指出，民眾黨設有兩年條款，相關制度不會因人而異，僅陳昭姿的部分較為特殊，需另行處理。他表示，因立委請辭涉及多項行政程序，今天黨團預計收齊各委員的辭職書，以利後續作業。

他表示，辭職流程須經中選會、內政部等單位處理，預計2月1日才能讓新任立委順利銜接。他提到為了預防民進黨無恥的程度，將盡可能避免空窗期。針對主持人提問，黃國昌也坦言，去年夏天曾有黨代表提案暫緩兩年條款，但黨代表大會最終決議仍維持現行制度，除非柯文哲另有指示。

主持人追問，是否可能過幾天柯文哲就指示「黃國昌遭司法追殺，繼續留在立法院」的情況？黃國昌回應，柯文哲確實曾建議他繼續留在立法院，但他已明確向柯表示，「我是主席，我也是總召」，並希望「這個黨給人家的感覺是有制度」。他也強調，接下來黨團的運作，不是辭了就撒手不管，自己每個禮拜二、禮拜五晨會還是要跟新立委開，也還有很多其他事情要做。

此外，黃國昌也談及2026年新北市長選舉規畫，並批評部分民進黨立委一邊占著立委職務、一邊準備參選地方首長，領立委的薪水去選縣市長，黃更直接點名台南、高雄的民進黨立委，哪有在關心立法院的議事，都在做表面功夫。





