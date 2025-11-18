黃國昌遭列貪污他字案被告轟北檢淪鷹犬 喊不會畏懼儘管放馬過來！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨主席黃國昌先前因在立院質詢有關臺雅集團已逝老董沈裕雄遭詐騙案，而遭指涉與其相關的「凱思國際」也收到沈裕雄之子沈淳浤的200萬元，因而有民眾告發黃國昌涉貪污，台北地檢署日前已分他字案調查，黃國昌遭列被告。對此，黃國昌今（18）日中午反擊，淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌先前捲入養狗仔風暴，鏡週刊之前又報導，黃國昌在立法院質詢有關臺雅集團已逝老董沈裕雄遭詐騙案，而被質疑與黃相關的「凱思國際」，也收到沈裕雄之子沈淳浤的200萬元，有民眾認為黃國昌涉嫌利用立委職權收好處，因而告發黃國昌涉嫌貪污，台北地檢署針對此案，日前已分他字案，交由偵辦黃國昌涉組織狗仔跟監政要的專責檢察官調查。

針對媒體詢問北檢接獲匿名告發黃國昌涉違反貪污治罪條例不違背職務收賄罪分他字案一事，黃國昌也做出回應，黃國昌稱，本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。



