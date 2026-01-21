黃國昌遭告發涉國安法竟嗆「回去重讀法律」 律師反擊：洩密不看時間長短

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會19日上午進行《國防特別預算條例》進行秘密會議報告。不料，民眾黨立委黃國昌卻在離開會議室時，竟將機密資料帶出，引發抨擊。而民進黨中正萬華市議員參選人張銘祐昨（20）日在律師詹晉鑒陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌違反《國安法》以及《刑法》等罪，但卻遭黃國昌嗆「回去重讀法律」，對此，詹晉鑒直言「洩密責任不在時間長短」。

針對黃國昌回嗆，詹晉鑒直言，黃國昌以「回去重讀法律」等傲慢言詞意圖轉移焦點，而作為一名法律人，他深感遺憾，所以只好再次公開為黃委員複習他可能已經遺忘的法律規範。

詹晉鑒強調，問題不在黃國昌「做了多久」，而是「做了什麼」。他表示，依《立法院議事規則》第50條明文規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式對外洩漏。

他指出，依《刑法》第109條（故意洩漏國防秘密罪）或第110條規定（過失洩漏國防秘密罪），洩漏或交付國防秘密，不以實際交付完成為必要要件，故意或過失皆可成立犯罪。

詹晉鑒說明，法律對於國防機密的保護是絕對責任，「當你身為立法委員，帶走軍購機密資料，只要這份文件離開了規定的區域，國安風險就已經產生，法律並沒有規定『不小心』就可以無罪。」

他指出，根據《國家機密保護法》的規範，機密資料一旦脫離管制區，就構成了對機密完整性的侵害，黃委員自恃法學博士，難道不知道對於「國防機密」的守護，不容許有一秒鐘的空窗期嗎？

詹晉鑒強調，是否涉及《國家安全法》，那是檢調機關依法調查的範疇。他也直言，法律責任的判斷不在「時間長短」，如果照黃委員的邏輯，只要事後歸還，先前的違法行為就能抹滅嗎？難道偷竊被抓到後30秒歸還，就不算竊盜？難道酒駕被攔檢，宣稱只開了30秒，就不算公共危險罪？

他表示，法律從來沒有「30秒免責條款」，也沒有被追回就當沒發生這種說法，「黃國昌這種『30秒不算犯法』的荒謬理論，難道你的法學博士是在卡提諾法學院學的嗎？」

