即時中心／張英傑報導

民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。





周軒指出，「美國大概真的對黃國昌很不爽」，在他回台灣開記者會講一堆543之後，找了彭博社跟路透社兩家重要財經媒體放出消息，「知情人士透露，台灣行政院副院長鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮預計14日晚間或15日清晨抵達華盛頓，並計畫在接下來幾天與川普政府官員會面。就降低美國對台出口關稅及促進投資進行磋商。由於此次訪問尚未公開，這些人士要求匿名。」

接著，周軒暗酸黃國昌，美國談事情，是看你能不能決定事情，來決定新聞處理的方式，做為對比，和那種急急忙忙被通知的，還要自己發採訪通知宣布「閃電訪美」的，等級是不一樣。

此外，對於黃國昌的說法，國防部14日發布新聞稿說明，因應中國近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實；AIT發言人則表示，如同美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）去（2025）年11月26日於美國在台協會的社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」；並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

原文出處：快新聞／黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽

