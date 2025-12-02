黃國昌遭大打臉！詹凌瑀諷「還能笑多久」：假面具要碎滿地

政治中心／劉宇鈞報導

詹凌瑀諷黃國昌（圖），「你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」（圖／資料照）

民眾黨主席黃國昌未從狗仔案脫身，週刊再爆，豢養狗仔的凱思國際負責人李麗娟與黃家人關係密切，頻繁進出黃國昌小姨子高翬在新據點經營的安親班。媒體人詹凌瑀說，這完全打臉黃國昌的推託，黃的假面具要碎滿地了，看黃還能笑多久。

據《鏡週刊》今（2）日報導，李麗娟的真實身分，就是原址在台北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思負責人；而安親班無照經營遭踢爆後，近期搬到仁愛路四段一處辦公大樓，包含李、黃國昌小姨子高翬及家人都轉移到新陣地。

詹凌瑀以「黃國昌還能笑多久」為題發文說，週刊的報導完全是把黃國昌的臉打得啪啪作響！還記得黃之前怎麼咆哮別人的嗎？結果呢現在全被拍到，黃口中推託不認識、不知道的李麗娟，根本就是黃老婆娘家御用的安親班保姆兼老師。

詹凌瑀直言，真的笑死人，堂堂一家公司的董事長，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？「黃國昌，你還要騙多久？你找一個負責幫你家帶小孩的老師來當公司負責人，這不就是標準的找人頭做斷點嗎？這不是洗錢與貪污的白手套，什麼才是？」

詹凌瑀也說，更讓人覺得心虛的是，之前那個違法沒立案的黑牌貴族安親班被踢爆後，高家人不是去補登記，而是連夜逃跑！週刊發現他們偷偷搬到仁愛路的高級商辦繼續違法營業，甚至黃國昌的小姨子高翬在11月20日火速解散相關的耘力公司。如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！

詹凌瑀質疑，「黃國昌，你平常在大聲質詢別人的時候，自己正在幹這種見不得人的勾當。你利用支持者的信任，利用身邊的親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。這就是你的居住正義？這就是你的公開透明？」

詹凌瑀強調，如今人證、物證、地點都被拍得一清二楚，李麗娟那種遮遮掩掩、深怕被認出來的樣子，就是整個犯罪結構即將崩塌的寫照。謊言是包不住火的，「黃國昌，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」

