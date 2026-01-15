黃國昌遭打臉！AIT喊支持賴清德1.25兆國防特別預算 本人回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌，親率團訪問美國華盛頓，並與相關單位談論國防及關稅議題後，昨（14）日搭機返台後召開記者會宣稱，此行讓他反對政院提出1.25兆國防特別條例的決心更強烈，更喊話民眾黨團將提出自己的版本；不過，美國在台協會（AIT）昨晚則重申，支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，使得民進黨立委王定宇直呼打臉黃國昌。對此，黃國昌今（15）日也回應了！

民眾黨立院黨團今日上午召開「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，並由黃國昌、黨團副總召張啓楷主持說明。

針對王定宇認為AIT表態挺賴清德1.25兆軍購等同打臉他一事，黃國昌則說，不管AIT支持還是歡迎都不會驚訝，今天若國防特別條例編列2、3兆預算，相信AIT都會歡迎，「因為這符合美國的政策與利益，站在美國政府的角度無可厚非」。

他又稱，自己是中華民國的立法委員，不是美國國會議員，而中華民國的國會議員該做的事情，就是反映中華民國的國民、台灣人的心聲，進一步捍衛中華民國、台灣人的利益，「我想王定宇角色的認知是不是有些錯亂？我想台灣社會都會有公評」。







