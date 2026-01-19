黃國昌遭抓包帶走國防機密！他預告「向美國國務院做1事」網驚：大條囉

政治中心／綜合報導

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請國防部 顧立雄，就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行報告並接受質詢，會議全程以秘密會議方式進行。然而會後卻傳出爭議，民眾黨立委黃國昌遭綠營爆料，疑似將機密資料帶出會議室。對此，黃國昌說明，自己離開會議室後才發現手中資料夾不慎夾著國防部提供的書面資料，隨即折返外交及國防委員會會議室歸還，前後時間不到30秒，強調並無刻意帶走或外流機密。桃園市前議員王浩宇也加入戰局，在臉書發文表示擔心美國國務院未留意相關狀況，將把黃國昌疑似帶走國防機密的過程及相關新聞翻譯成英文後寄出，引發外界關注。

沈伯洋爆料：黃國昌離席時帶走國防機密文件





立法院外交及國防委員會今（19）日召開國防機密會議，會中卻發生資料管理爭議。民進黨立委沈伯洋在社群平台發文指出，民眾黨立委黃國昌於質詢結束後離席時，疑似將機密會議資料一併帶出會議室，所幸相關文件已在第一時間迅速追回。沈伯洋還原當時情況表示，黃國昌完成質詢後，召委王定宇立即準備向與會委員宣告會後須注意的事項，包括哪些內容屬於機密、不得對外洩漏。然而過程中，黃國昌卻持續往會議室門口移動，推測可能因另有行程安排。沈伯洋指出，王定宇見狀只好出言提醒，請黃國昌「邊走邊聽說明」，但相關注意事項尚未宣告完畢，黃國昌已走出機密會議室，導致會議資料也隨之被帶離，引發在場人士關切。





黃國昌遭抓包「帶走國防機密」！他預告「向美國國務院做1事」網看驚：大條囉

。（圖／民視新聞資料照、翻攝自沈伯洋臉書）









黃國昌反擊：30秒內發現錯誤立刻歸還





面對質疑，黃國昌隨後在社群平台發文澄清，表示自己事前準備了大量資料，卻僅被允許質詢5分鐘，「才剛開始熱身，召委就起身示意結束」，讓他認為整場會議流於形式。黃國昌強調，自己離開會議室、走到樓梯口時，才發現手中的資料夾內不慎夾帶國防部提供的書面文件，隨即折返外交及國防委員會會議室繳回，前後不到30秒，稱仍遭沈伯洋刻意抹黑，直言「真的是省省吧」。





黃國昌遭抓包「帶走國防機密」！他預告「向美國國務院做1事」網看驚：大條囉

黃國昌隨後在社群平台發文澄清。（圖／翻攝自黃國昌臉書）









黃國昌遭抓包「帶走國防機密」！他預告「向美國國務院做1事」網看驚：大條囉

黃國昌表示，不小心夾帶國防部提供的書面文件，隨即折返外交及國防委員會會議室繳回，前後不到30秒。（圖／民視資料照）









王浩宇預告翻譯資料寄美國國務院





桃園市前議員王浩宇也加入戰局，在臉書發文表示「日行一善」，聲稱擔心美國國務院未注意到相關情況，將把黃國昌疑似帶走國防機密的過程及相關新聞翻譯成英文寄出。他並強調，雖然自己只是襪子店老闆，但守護國家安全需要全民共同努力。相關貼文曝光後，網友留言表示「黃國昌你事情大條囉？」。





黃國昌遭抓包「帶走國防機密」！他預告「向美國國務院做1事」網看驚：大條囉

桃園市前議員王浩宇加入戰局。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

















