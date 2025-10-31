黃國昌遭指戴髮片「急撩瀏海洩真實髮線」！她再甩這畫面猛開戰了

政治中心／綜合報導



民眾黨主席黃國昌近日遭到號稱長期觀察他的媒體人詹凌瑀，指出疑似「戴髮片」，對此黃國昌今（31日）又被問到相同問題，他直接鏡頭前撥髮證明自已秀髮是真的，還喊「可以不要再造謠了嗎？」，面對黃國昌回應詹凌瑀又在個人社群PO出一系列對比照，表示：「就讓圖片來證明吧！」，一來一往互動吸引超過萬名網友關注。









黃國昌遭指戴髮片「猛撩瀏海洩真實髮線」！她再甩這畫面開戰：讓圖片來證明吧

黃國昌親自澄清自己的秀髮到底是不是「髮片」的疑雲。（圖／民視新聞資料照）

黃國昌針對被指「戴髮片」一事，今（31日）受訪期間，當場表示：「現在呢當場撥我的秀髮給大家看喔！還是有哪一位記者先生小姐要上來鑑定一下，這個是真的頭髮不是髮片？」，同時配合自己抓髮的動作，並點名詹凌瑀「她說我這烏黑的亮髮是假髮，我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？」，黃國昌回應曝光，馬上讓詹凌瑀又PO文隔空喊話。

詹凌瑀透露自己一早看到黃國昌回應自己「我真的笑到不行」，他感嘆自己曾經提及黃國昌不少事件，但黃國昌都沒有回應，沒想到針對戴髮片一事，「讓他破防到撥髮自證，還連喊三次『台灣媒體病態』」，針對黃國昌嗆自己「自稱媒體人」，他則回敬「我也祝他早日恢復成『自稱正義』的人」，至於黃國昌的「頂上功夫」，他選擇公開一系列「今昔對比照」，認為「就讓圖片來證明吧！」。

黃國昌拔髮向外界證明自己的頭髮是真的。（圖／民視新聞資料照）









