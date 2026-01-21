黃國昌遭控拿機密資料75秒！張益贍酸職業病：狗仔兼職立委

政治中心／徐詩詠報導



民眾黨立委黃國昌日前參加國防部軍購專案報告時，將禁止帶走的國防機密文件帶離場外。消息曝光後引發熱議，對此黃國昌稱自己是不小心，強調僅帶走30秒。但民進黨立委陳培瑜透露，監視器畫面顯示黃國昌離場整整1分15秒，監視器無法拍到畫面為42秒，她表示文件數量該秒數是絕對夠拍完的。對此，前民眾黨中央委員張益贍也留言大酸黃國昌是職業病發作。

陳培瑜還原監視器時間軸 質疑說法不實

陳培瑜今（21）日稍早在臉書發文，指出絕非對方聲稱的30秒，她依據監視器畫面指出：「10點40分05秒黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒黃走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，黃走下樓梯後就是沒有監視器的角落。10點41分03秒黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會。10點41分20秒國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。」

廣告 廣告

黃國昌遭控拿機密資料75秒 張益贍酸職業病發：畢竟是「狗仔兼職立委」





陳培瑜調閱監視器查黃國昌離場時間。（圖／翻攝陳培瑜臉書）





不在監視器範圍42秒 是否翻拍引質疑

陳培瑜不諱言黃國昌攜帶機密資料離場，全程1分15秒絕對不是對方宣稱的30秒；此外，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。陳培瑜強調：「當天我也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，我不能透漏篇幅，但我可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

黃國昌遭控拿機密資料75秒 張益贍酸職業病發：畢竟是「狗仔兼職立委」

陳培瑜指出黃國昌攜帶資料離場長達75秒。（圖／翻攝陳培瑜臉書）





張益贍開酸「狗仔昌」 網友批回應避重就輕

貼文曝光後引發多數網友也批評黃國昌回應避重就輕，張益贍則留言開酸，並重提當年黃國昌私下指揮狗仔偷拍政敵一事，指出：「畢竟是『狗仔昌』兼職立委，習慣性『偷拿偷拍』一下，有職業病也是很正常的事！」

黃國昌遭控拿機密資料75秒 張益贍酸職業病發：畢竟是「狗仔兼職立委」





張益贍開酸黃國昌是「狗仔昌」。（圖／翻攝陳培瑜臉書）













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：黃國昌遭控拿機密資料75秒 張益贍酸職業病發：畢竟是「狗仔兼職立委」

更多民視新聞報導

他揪黃國昌赴美遭「5招冷暴力」！曝：從買機票就開始制裁

黃國昌拿國防機敏資料離場「他這樣解釋」！周軒揪1關鍵酸

黃國昌遭自打臉？昔冷回若「不小心犯錯」：不具立委能力

