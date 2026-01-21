黃國昌遭控攜出軍購機密文件 綠議員參選人提告、北檢分案偵辦

民眾黨立委黃國昌涉攜出軍購機密文件，北檢已分案偵辦。（資料照片／王侑聖攝）



民眾黨主席黃國昌日前出席立法院外交及國防委員會軍購機密會議時，遭控將機密文件攜出會議室。民進黨台北市中正萬華區議員擬參選人張銘祐昨（20日）赴台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家安全法》及《刑法》洩密等罪，北檢今（21日）已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

立法院外交及國防委員會19日召開軍購機密會議，黃國昌會後被發現將機密資料帶離會議現場。他對外辯稱僅離開約30秒，不過民進黨立委陳培瑜調閱監視器畫面後指出，黃實際攜出資料時間長達75秒，其中有42秒處於鏡頭死角，被認為時間已足以拍攝或複製所有文件內容。

張銘祐在律師詹晉鑒陪同下提出告發，並引用《立法院議事規則》第50條指出，秘密會議紀錄與決議不得以任何方式對外洩漏，違者除須送交紀律委員會議處，情節重大者亦可能涉及刑事責任。

張銘祐強調，軍購會議涉及國防部署、戰略能量及對外軍事合作，屬高度機密，一旦外洩恐對國家安全造成難以回復的風險；立法院身為最高民意機關，更應自我節制，嚴格遵守法令，而非成為國安破口。

律師詹晉鑒則指出，事件並非單純程序疏失，而是涉及是否違法持有、攜出與接觸國防機密資料的重大法律問題，即使文件最終被追回，也不代表過程不構成違法。

張銘祐表示，「國防沒有顏色，國安不容試探」，任何政黨或政治人物都不應凌駕制度與國家安全之上，這次告發並非為政治對立，而是要向社會宣示，台灣的民主必須建立在對國安與法治的共同尊重之上。（責任編輯：殷偵維）

