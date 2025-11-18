政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌身陷狗仔跟拍疑雲，如今週刊再爆料，支付狗仔薪水的凱思國際，裡面有部分資金，回流到黃國昌口袋，面對質疑黃國昌今天再度反嗆周刊，說自己不會隨之起舞。不過因為黃國昌被民眾檢舉貪污，檢方已將他列為他字案被告，黃國昌透過文字申明，儘管放馬過來，不會有絲毫畏懼。

民眾黨主席黃國昌：「這怎麼軟軟的，這是不是壞掉啊？這好軟喔。」

一現身記者會，黃國昌調整了一下麥克風，看起來神情自若，不過黃國昌的狗仔風暴還沒停歇，週刊再踢爆，支應狗仔薪水的凱思國際，有部分資金回流到黃國昌手中。

民眾黨主席黃國昌：「過去的烏龍爆料、抹黑報導，到現在都沒有公開道歉，現在又繼續用潑糞的方式在抹黑，我老實說有什麼話到法院去講，我不會隨著他們起舞。」





黃國昌遭控收錢質詢，北檢列他字案被告將傳喚。（圖／民視新聞）





再度反擊週刊，甚至嗆聲對簿公堂，不過看看凱思國際的千萬金流，第一筆百萬資金，來自黃國昌的小姨子高翬，而後挹注的金流，還有猛打的鏡電視，前股東陳建平及黃安捷分別注資千萬，黃國昌先前還自爆，針對成衣大廠，台雅集團已故老董詐騙案幫了很多忙，也有一筆兩百萬資金流向凱思國際，這些人似乎都和黃國昌關係緊密，外界質疑若週刊報導屬實，黃國昌在立院質詢個案收錢，凱思國際只不過充當白手套而已。

黃國昌遭控收錢質詢，北檢列他字案被告將傳喚。（圖／民視新聞）





立委(民)吳思瑤：「利用立委的職權在帶風向，在給司法施壓，而現在真相大白，他站在質詢台質詢的個案，顯然都有他的政治目的或利益關係，上質詢台是為了收錢嗎？上質詢台是為了打擊其他的人士嗎？」

律師黃帝穎：「依照貪污執罪條例不違背職務受賄罪，第一項是7年有期徒刑，如果今天周刊報導為真，錢回到黃國昌的私人口袋的話，他的刑度會比徐永明案還要重，也就是說最少7年4個月。」

面對周刊連環踢爆，黃國昌面對狗仔跟金流疑雲，從沒正面回應，由於有民眾告發黃國昌涉貪汙，北檢已將黃國昌列為貪汙罪他字案被告調查中，將進一步釐清真相。





原文出處：黃國昌遭控收錢質詢 北檢列他字案被告將傳喚

