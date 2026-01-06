黃國昌遭控涉貪！律師疑凱思、台雅竟全沉默

▲民眾黨主席黃國昌連續遭指控疑似養狗仔、涉貪污。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌近期遭《鏡週刊》不斷爆料指控，利用房東李麗娟充當凱思國際的人頭負責人，疑似聘僱一批前記者擔任跟拍政敵的狗仔隊，更遭指透過凱思國際收取台雅集團的錢，到立法院質詢相關個案，恐踩司法紅線。《鏡週刊》今（6）日再爆，李麗娟已遭檢調約談，恐也列為被告，而檢調收網後，少了立委身份保護的黃國昌恐面對司法追究。對此，律師黃帝穎分析，該案有3大異常點，恐意味黃國昌所設的防火牆已遭突破。

黃帝穎今發文指出，《鏡週刊》今報導，檢調專案小組在跨年前夕首度約談李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。

黃帝穎認為，異常點1在於，李麗娟無法說明凱思的人與錢，被認定是人頭。凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與李麗娟的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告。

黃帝穎指，公司經營的基本題是人與錢，李麗娟如果是凱思實際負責人，應可輕易提出自己指揮狗仔的證據，且至少有4個狗仔勞健保在凱思，而對於台雅等人脈金流也應說明，但狗仔和金主同樣會被傳喚，彼此供述交互勾稽比對，李麗娟說法兜不攏就可能被列貪污案共犯。經驗法則上，李麗娟如果不是凱思人頭，早就提告週刊了。

黃帝穎再提到，異常2在於，台雅被報涉行賄黃國昌狗仔公司200萬元，竟未提告。台雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，台雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬卻不敢提告，明顯異常。

再來，黃帝穎說，異常3在於，凱思被指是黃國昌狗仔公司涉收賄，竟未提告。正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽，公開澄清甚至提告都基本作為，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司卻不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受台雅200萬元，明顯異常。

