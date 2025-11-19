黃國昌遭爆凱思資金回流自己口袋 媒體人曝背後複雜金流操盤手

媒體人詹凌瑀指出，可以一口氣扛起3000萬現金的女人、黃國昌的妻子高翔（左），就是黃國昌背後複雜金流的操盤手。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵、找駭客盜個資等爭議，週刊再爆，黃國昌指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，疑似收錢辦事，涉嫌貪汙。對此，媒體人詹凌瑀指出，「可以一口氣扛起3000萬現金的女人，就是黃國昌背後複雜金流的操盤手」。

詹凌瑀18日發文提及，黃國昌第一次選上立委時，就耳聞黃的妻子高翔計劃成立協會或基金會，讓黃國昌「募來的款項」比較方便處理。合理懷疑，在高翔的盤算下，成立協會跟基金會都太麻煩了，成立「私人公司」更能掩人耳目，包括耘力國際、台北國際商務顧問、以及金流最後匯集的凱思國際，都是高翔家族想出來的神機妙算。

廣告 廣告

「透過鏡週刊的抽絲剝繭，這些複雜又見不得光的金流，終於一一攤開在陽光下」，詹凌瑀直言，找一個默默無名的人頭、開一間沒有立案、只服務高家小孩的小小補習班，就不會被注意到，誰想得到默默無名的李麗娟其實是人頭，而小姨子高翬開小小補習班的秐力/cheerful kids其實是凱思國際的第一筆資金來源，誰又知道名不見經傳的凱思國際，不只養狗仔，還收受大筆資金，是黃國昌拿錢辦事的白手套、人頭公司。

詹凌瑀指出，高翔出身建商家族，經常提及從小就跟著父親上酒店談生意的成長經驗，她雖然沒有實質的工作資歷，但對如何處理金流，在耳濡目染下，一定不陌生。

黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會面，詹凌瑀認為，黃急著找鄭麗文救他，盼抓住最後一根浮木，但黃應該回去問清楚「寶貝」千絲萬縷的金流究竟是怎麼回事，「建商暴發戶之女書唸得不多，但玩弄金錢的know-how很多，可惜對法律責任太過輕忽」，她嘲諷，以後要做壞事，請律師的錢不能省，至於黃國昌算是律師嗎？「看看他的勝率就知道有多不靠譜了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文、黃國昌今會面 律師分析「藍白合」三大主軸：罵賴清德轉移黨內危機焦點

黃國昌涉貪風暴擴大 週刊爆凱思國際資金回流黃口袋 金源疑來自中國