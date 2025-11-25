黃國昌遭爆質詢換錢 疑有對價關係案情延燒

立法委員黃國昌。(劉祐龍攝影)

據《鏡週刊》爆料指出台雅詐騙案近日出現重大突破，關鍵人證鄭淳駿首度公開指稱，台雅高層在公司鉅額資金遭詐後，疑曾透過管道尋找 3 名立委「協助偵辦方向」，甚至砸下 200 萬元希望藉由關說方式施壓檢調，而這筆金流最終被發現匯入與民眾黨主席黃國昌關係密切的凱思國際，引發外界高度關注，也促使北檢將黃列為貪汙罪被告深入調查。





鄭淳駿為台雅創辦人沈裕雄的特助，他指出，沈生前投資羅姓女子的機票套利生意多年，台雅總計匯出超過 20 億元，直到沈突然過世後，遺孀檢視手機訊息，疑似發現境外置產相關金流，才決定報案。鄭淳駿強調，自己從員工變成被告的過程「疑點重重」，包括主嫌羅姓女子遭監控多月卻未第一時間被拘提，他卻在毫無防備下被收押四個月，懷疑有人刻意操控偵查方向。

廣告 廣告





隨著周刊報導曝光凱思國際確實收受台雅款項，加上黃國昌在立院質詢中自稱「幫了這案很多忙」，鄭淳駿認為友人過往提醒的內容「完全對得上」，因此向檢調還原他所聽聞的立委施壓情節，成為案情轉折點。





過往已有多名立委因收賄辦事遭重判，司法實務對「立委拿錢換質詢或施壓」的認定極為嚴格。北檢已持續調閱金流、約談相關人士，並追查是否仍有其他立委涉入。