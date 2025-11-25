黃國昌遭爆「收錢辦事」令受害者毛骨悚然 她批離譜：戰神變門神！

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近來陷入多項爭議，週刊繼日前踢爆「凱思國際」有款項流向黃國昌，今（25）日再報導臺雅已故老董沈裕雄的特助鄭淳駿，曾耳聞臺雅高層私下花錢找3個立委「辦他」，直到黃國昌為臺雅案在立院質詢時才讓他毛骨悚然，臺雅高層確實有人與立委設局要弄他。媒體人詹凌瑀對此直言，每天高喊「太離譜了」的黃國昌，原來最離譜的就是他自己，這核彈級醜聞「讓正義戰神變成了收費門神」。

媒體人詹凌瑀今早在臉書發文指出，《鏡週刊》最新報導裡，最驚悚的細節便是台雅案已故老董的特助鄭淳駿的證詞。「他早就耳聞高層找了3名立委、砸錢要動用司法手段辦他，原本以為只是江湖傳言，結果看到黃國昌在立法院殺紅眼的那場質詢，才驚覺傳言是真的。」她強調，讓特助毛骨悚然的巧合，現在有了金流佐證，因為台雅老董的兒子真的匯200萬元，進了黃國昌的人頭公司凱思國際。

詹凌瑀更諷刺地表示，也難怪6月18日黃國昌質問法務部長時那麼賣力，甚至還得意忘形自爆「私下幫了很多忙」。這句話現在聽起來格外諷刺，原來所謂不公開講的「幫忙」，是有200萬對價關係的。





快新聞／黃國昌遭爆「收錢辦事」令受害者毛骨悚然 詹凌瑀批離譜：正義戰神變收費門神

黃國昌今（2025）年6月18日突然在質詢時自爆，稱「你知道嗎？早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」（圖／翻攝黃國昌YouTube）





「看看SOGO案那些被重判7到10年的立委，甚至是沒拿錢也被判刑的徐永明」，詹凌瑀強調，司法實務認定很清楚，立委拿錢辦事就是貪汙；而黃國昌這次收錢質詢，有金流、有對價、有證人，她認為，這條7年起跳的重罪恐怕是逃不掉。

「嘴上全是正義，心裡全是生意。」詹凌瑀批評，原來黃國昌的咆哮是有價目表的，「這下不只神壇崩塌，恐怕還得準備進去蹲了。」她更直言，特助說找了3個立委，而黃國昌只是其中一個... 「另外兩個是誰？該不會也是整天高喊居住正義的國昌夥伴們吧？細思極恐！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

