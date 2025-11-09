黃國昌遭猛攻狗仔爭議 柯文哲憂昌被清算

柯文哲到男士理髮廳剪頭髮，說這是今年第三次剪髮。（圖／TVBS）

前民眾黨主席柯文哲分享，曾在獄中被叫起來理髮，替他剪髮的人自稱在美容院工作，結果剪完才坦承是在「寵物美容院」任職，讓柯文哲哭笑不得。

交保後，柯文哲官方 YouTube 上架 37 分鐘長片，內容就是到萬華的男士理髮廳剪頭髮，同框的是正在請產假的發言人吳怡萱。柯文哲邊剪邊聊，也不忘幫忙衝選情。柯文哲說吳怡萱生完才會開始跑行程，並笑說會「認養」客廳會活動。

被問到主席黃國昌，他說黃國昌「判若兩人」，變黑、變瘦，為了備戰一日北高天天訓練，連假日都在騎車放閃。黃國昌還邀他一起挑戰。柯文哲打趣表示，要跟小十幾歲的黃國昌一起騎，要他「拚老命」。

柯文哲擔心若黃國昌卸任，會遭政治清算。（圖／TVBS）

但柯文哲其實相當擔憂黃國昌，認為他捲入狗仔門爭議，一旦離開國會，可能遭政治清算。立委陳昭姿也認為，民進黨視民眾黨為最大在野敵人，因此主張黃國昌應留在國會，把揭弊案推到底。

然而兩年條款已定，下一梯次立委早已在交接，民眾黨不分區第二梯次立委王安祥表示，採一對一對接，已參與黃珊珊團隊的會議。對民眾黨而言，現階段先完成立委交接，至於黃國昌卸任後是否會立刻面臨司法問題，只能見招拆招。

