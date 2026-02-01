黃國昌遭疑「設局柯文哲」！陳佩琪首度發聲了

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，昨（31）日到台北市南門市場發春聯，但卻突然有名自稱是「柯文哲學妹」的女子上前陳情，引發現場騷動，事後有眼尖網友發現，女子現身前1秒，黃國昌曾向鏡頭外「挑了一下眉」，如同「使了一個眼色」讓人懷疑這名女子是否是黃國昌所安排。對此，柯文哲妻子陳佩琪首度發聲，直喊「（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。





黃國昌遭疑「設局柯文哲」找學妹突襲！陳佩琪寫千字文首發聲：我去幫討公道

柯文哲、黃國昌，到台北市南門市場發春聯，但卻突遭一位自稱「柯文哲學妹」的女子上前陳情。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）

陳佩琪寫下長文！留言區卻歪樓提「柯文哲學妹」





柯文哲妻子陳佩琪今（1）日在臉書寫下長文，再度提及有關丈夫所捲入案子的相關內容，不過寫了超過1000多字，但大多網友似乎都不在乎，反而是將焦點放在前一天有位自稱是「柯文哲學妹」的女子，趁柯文哲、黃國昌結束聯訪後上前突襲一事。

在女子現身前，黃國昌曾向鏡頭外「挑了一下眉」，被認為是要女子上前「衝康阿北」的訊號。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）





網友質疑黃國昌設局「衝康」！陳佩琪霸氣反擊





只見留言區中有網友質疑「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」，陳佩琪本人則在底下親自回覆「 怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（議指通訊軟體LINE），你跟我講，（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」，字字句句都看得出身為柯文哲妻子的霸氣。

有網友質疑黃國昌設局柯文哲，陳佩琪本人霸氣反擊。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）





除了談及這起「柯文哲學妹」事件外，也有網友喊話陳佩琪「夫人每次發文不論長短，留言區都是貶多于褒，相信妳自己很清楚！！！何苦呢？」，陳佩琪也回答「這樣才知道自己要多寫，寫到某族群的痛處了」；另外，也有網友炮轟「就問妳一句，為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」陳佩琪則霸氣表示「你問過北檢和法院了，我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題，那你把聯絡法給我」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

