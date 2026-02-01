黃國昌遭疑「設局柯文哲」！陳佩琪首度發聲了
政治中心／綜合報導
民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌，昨（31）日到台北市南門市場發春聯，但卻突然有名自稱是「柯文哲學妹」的女子上前陳情，引發現場騷動，事後有眼尖網友發現，女子現身前1秒，黃國昌曾向鏡頭外「挑了一下眉」，如同「使了一個眼色」讓人懷疑這名女子是否是黃國昌所安排。對此，柯文哲妻子陳佩琪首度發聲，直喊「（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」。
柯文哲、黃國昌，到台北市南門市場發春聯，但卻突遭一位自稱「柯文哲學妹」的女子上前陳情。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）
陳佩琪寫下長文！留言區卻歪樓提「柯文哲學妹」
柯文哲妻子陳佩琪今（1）日在臉書寫下長文，再度提及有關丈夫所捲入案子的相關內容，不過寫了超過1000多字，但大多網友似乎都不在乎，反而是將焦點放在前一天有位自稱是「柯文哲學妹」的女子，趁柯文哲、黃國昌結束聯訪後上前突襲一事。
在女子現身前，黃國昌曾向鏡頭外「挑了一下眉」，被認為是要女子上前「衝康阿北」的訊號。（圖／翻攝Youtube頻道《民眾之聲》）
網友質疑黃國昌設局「衝康」！陳佩琪霸氣反擊
只見留言區中有網友質疑「黃國昌昨天弄妳老公，妳沒想法？」，陳佩琪本人則在底下親自回覆「 怎麼弄啊？我跟國昌老師有賴（議指通訊軟體LINE），你跟我講，（假如）國昌真的有弄，那我去幫老公討公道」，字字句句都看得出身為柯文哲妻子的霸氣。
有網友質疑黃國昌設局柯文哲，陳佩琪本人霸氣反擊。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）
除了談及這起「柯文哲學妹」事件外，也有網友喊話陳佩琪「夫人每次發文不論長短，留言區都是貶多于褒，相信妳自己很清楚！！！何苦呢？」，陳佩琪也回答「這樣才知道自己要多寫，寫到某族群的痛處了」；另外，也有網友炮轟「就問妳一句，為什麼不幫忙叫橘子回來證明妳家是清白無辜的呢？」陳佩琪則霸氣表示「你問過北檢和法院了，我們可以互相聯絡是嗎？你確定法律上沒問題，那你把聯絡法給我」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：黃國昌遭疑「設局柯文哲」找學妹突襲！陳佩琪寫千字文首發聲：我去幫討公道
更多民視新聞報導
柯遇學妹突襲尷尬閃人！她見「這1招」酸爆黃國昌
柯文哲遭突襲！黃國昌「偷做1舉動」疑做局衝康阿北
民眾黨軍購只提不審！陳揮文開轟黃國昌：把人當笨蛋
其他人也在看
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 17 小時前 ・ 19則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 30則留言
陳漢典Lulu回應了！嘻小瓜6600紅包遭嫌少 典Lu「真實態度」曝光
嘻小瓜日前赴文華東方酒店出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）世紀婚宴，送上6600元紅包作為祝福，本是取其吉利寓意，卻遭部分網友狠酸「全場包最少」，昨（29）日火大拍片反擊。影片中，他表示事後已私訊Lulu，表明若金額不妥願意補上，如今也公開Lulu回應內容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31則留言
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 1 天前 ・ 141則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21則留言
金鐘國首鬆口老婆身分 「一直把她當妹妹」親曝結婚契機
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導南韓人氣歌手金鐘國單身多年，感情生活一向低調，卻在去（2025）年9月無預警宣布結婚，震驚演藝圈。由於妻子是圈外人，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
霍諾德再發101幕後照！「1句話」惹台灣網友鼻酸 超狂攝影吊鋼索畫面曝
美國「徒手攀岩大師」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功徒手登頂台北101，震撼畫面在網路上掀起熱議，話題熱度尚未退燒，他今（1）日再度於社群平台「加碼放送」幕後視角，親自曝光拍攝過程中的珍貴畫面，一句「我真的從沒看過這樣的景象」，再次讓粉絲看得感動。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 18則留言
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6則留言
鍾麗緹震撼揭16歲小女兒「天生弱視」 自責錯失治療！出生就「一眼失明」現況曝光
55歲性感女神鍾麗緹生下三個女兒，遺傳她的美貌，一家人的顏值經常受到網友討論。不過近日鍾麗緹在直播中透露，即將滿16歲的小女兒張凱琳（Cayla）天生弱視，一出生就有一個眼睛看不到，因為小孩還小也不知道，直到5歲時去檢查才發現，讓她一度自責錯過黃金治療期。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
喪父遭騷擾身心俱疲！女星久違露面「瘦如紙片」 粉絲一片擔憂：像生病
台語金曲歌后 曹雅雯 近來歷經父親離世、又曾遭瘋狂女粉絲騷擾，身心狀況備受外界關心。她日前在社群分享返鄉日常，嘗試「生啤酒口味」洋芋片，卻因外型明顯消瘦，引來大批粉絲留言關切，直呼「看了很擔心」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 13則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 1 天前 ・ 6則留言
周杰倫愛店突暫停營業！ 淡水文化阿給：下代理念不合
新北市 / 綜合報導 天王周杰倫學生時期的愛店淡水文化阿給，在地飄香近50年，加上周董加持，吸引不少饕客朝聖。不過，業者卻突然宣布將暫停營業！老闆娘透露，下一代理念不合，所以未來決定分家經營，雖然還沒確定店址，但一樣會選在淡水一帶；而目前店裡還有庫存，不少人趁著週末趕在他賣完、拉下鐵門前，前往嚐鮮。哎唷不錯哦這個好吃哦，冷天來碗熱呼呼魚丸湯阿給，是天王周杰倫學生時期最愛，淡水名店文化阿給，在地飄香近50年，還推出周董套餐吸引粉絲。周杰倫更曾在演唱會上，笑說欸頭家招牌照片真的不好看，拜託啦幫我換掉啦，粉絲呢很聽話馬上實現願望，多虧天王幽默宣傳，讓店家名氣更上層樓，不過他們卻宣布將暫停營業。阿給第二代老闆娘王小姐說：「就把它結束掉，然後各自，小朋友各自，我們老的都要退休了，就小朋友各自去發展，還有進貨的冬粉，所以一定要處理完，然後才能休息，如果過年還賣不完就初三開始。」老闆娘無奈透露，下一代手足理念不合，想法經營策略分歧，最終彼此決定單飛，未來將分家成兩間店面。阿給第二代老闆娘王小姐VS.記者說：「休息一陣子，看你要找店面，要幹嘛還是要處理啊，(大家會就是給你們加油打氣之類嗎)，會啊，會啊，都會問啊，說你們消息好靈通哦。」消息一出，饕客都很不捨，今日一早店內坐滿滿，除了品嚐美味阿給，也有人帶小孩，尋找自己的學生記憶。民眾VS.記者說：「我念淡江大學，剛好帶家人來淡水走一走，然後順便過來就來吃一下這樣，(所以算是一個懷舊的味道)，對，對，對，對，就不知道之後還吃不吃得到這樣。」民眾VS.記者說：「差不多半年會來吃一次，我是板橋那邊過來的，(暫停營業有一點點可惜)，對，對，對，我們還有買回去給孩子吃的。」不過老闆娘說，未來選址還是會在淡水，但目前仍在觀望店面，預計3到4月重新開張，想品嚐美味的饕客只能再等等。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 5則留言
葉華太辣「半球快掉出來」黃少祺不敢看！困擾身材：走路像3顆頭
三立八點台劇《百味人生》再添話題火花，葉華強勢回歸，一登場就氣場全開、辣度破表。劇中她化身酒家女，與黃少祺曾有過一段歡場感情，回憶戲中以性感造型現身，直接色誘對方，畫面火辣到連工作人員都忍不住偷瞄，堪稱近期最有記憶點的回憶橋段。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8則留言
《折腰》爆紅！劉宇寧卻一年多沒拍戲 鬆口關鍵原因：沒那個心力
中國男神劉宇寧外型帥氣，最初以唱流行歌走紅，後來也接演電視劇，包括《一念關山》、《折腰》、《書卷一夢》等劇讓他聲勢大漲，不過也有網友發現劉宇寧已經一年多沒進劇組拍戲，不免好奇真實原因，對此，劉宇寧透過直播回應粉絲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
獨家／被酸甩不掉律師身分！歌王霸氣證實：2000件案例寫不完
兩屆金曲台語歌王蘇明淵，有個很特別的身分組合，不只是歌手，也是執業超過20年的律師。兩種看起來截然不同的職業，在他身上卻意外地自然融合；只是這些年來，常有人問他同一個問題，「怎麼每張專輯都在寫案件故事？」他坦言，要跳脫律師視角去寫歌，「真的太難了。」鏡報 ・ 6 小時前 ・ 5則留言