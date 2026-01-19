黃國昌遭自打臉？昔冷回若「不小心犯錯」：不具立委能力

政治中心／綜合報導

立法院外交及國防委員會今（19）日邀請國防部，就新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密資料專案報告。不過，民眾黨立委黃國昌遭控疑似夾帶相關機敏資料離開會場，雖然事後追回，但仍引發議論。如今，黃國昌過往談到「若黨籍立委不小心犯錯」的發言再度被翻出，當時他冷臉回應的模樣也被網友挖出，直言是「跨時空打臉」。







黃國昌一度夾帶國防機敏資料離場，事後他發文解釋，稱自己質詢時間僅有短短5分鐘，在起身離開、走到樓梯口時，才發現手中一疊資料中，不慎夾帶國防部的書面機密資料，並強調自己是「不小心」。不過，有網友翻出黃國昌過往在網路節目《豈有此呂》接受專訪時，被主持人呂捷問到，若有黨籍立委在投立法院正、副院長時「不小心投錯」，包括「就是不小心，手按到、模糊」，該怎麼辦？

當時黃國昌聽完後冷回：「你如果連這麼簡單的事情都會搞錯，那你顯然不具有足夠的能力，在立法院行使一個立法委員的職權。」如今對比黃國昌將「不小心」掛在嘴邊，讓不少網友笑稱：「現在黃國昌自己做的事情，都可以拿過去黃國昌說的話自打嘴巴」、「又又又不知道第幾次打臉自己了」、「通常做事不小心的人，被抓包都會特別大聲」、「過去的黃國昌，不斷打臉現在的黃國昌」、「咆哮俠的多元宇宙」。









