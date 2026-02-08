即時中心／綜合報導

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨（8）日赴新莊宏泰市場掃街，遭豬肉攤老闆當場打臉，質疑其市政願景與政見內容。對此，律師黃帝穎也在臉書發文，改編周星馳電影《凌凌漆大戰金槍客》中達聞西的經典台詞「要你命三千」，諷刺黃國昌提出的多項作為是「毀憲武器」。

民眾黨新北市長參選人黃國昌昨日前往新莊宏泰市場掃街、發送春聯，並由新北市議員陳世軒陪同，未料行程一開始就遭遇「震撼教育」。一名豬肉攤老闆當場直球提問黃國昌「你要把新北帶到什麼地方去？」突如其來的問題讓現場氣氛瞬間凝結，黃國昌與陳世軒一度面露尷尬。

廣告 廣告

事後，該名豬肉攤老闆也接受《民視新聞》獨家專訪，直言對黃國昌的政見感到失望。他指出，黃國昌並未清楚說明，若當選市長，未來將如何運用新北市龐大的市政預算，許多提出的政見內容，也多半是市府早已在進行中的政策，「根本看不出有什麼新東西。」老闆更直言，黃國昌給人的感覺「幾乎是人格破滅」，怒批對方還沒有準備好，只是為了搶新聞、博取曝光而已。

相關畫面曝光後，引發政壇與網路熱議。律師黃帝穎今日也在臉書發文嘲諷此事，形容黃國昌被「風度翩翩的豬肉王子電爆」。黃帝穎更改編周星馳電影《凌凌漆大戰金槍客》中達聞西的經典台詞進行改編，諷刺意味十足。

原版台詞為「我費盡一生精力，將十種殺人武器聚集在一起，超級武器霸王，要你命三千！西瓜刀！毒藥！火藥！硫酸！單車鍊！手槍！手榴彈！殺蟲劑！每一樣都是能獨當一面的殺人武器！現在聚在一起，看你怕不怕！」

黃帝穎改成黃國昌版本，諷刺寫道「我費盡一生精力，將十種毀憲武器聚集在一起，超級毀憲霸王，要你命三千！ 國會擴權！貪污除罪！擋國防條例！擋總預算！圖利救國團！圖利紅媒！財劃法！每一樣都是能獨當一面的毀憲武器！現在聚在一起，看你怕不怕！」





原文出處：快新聞／黃國昌遭豬肉攤老闆打臉 律師改編周星馳電影台詞大開嘲諷

更多民視新聞報導

寇世勳道歉了！認《世紀血案》爭議 思慮不周對林義雄與其家屬致歉

最新／北捷驚傳連環縱火！警方16時將召開記者會 蔣萬安發聲了

LIVE／《世紀血案》劇本亂扯史明是主謀 董事長黃敏紅最新現場說明

