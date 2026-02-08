即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

民眾黨主席黃國昌昨（7）日上午在黨籍市議員陳世軒的陪同下，前往新莊宏泰市場掃街拜票，孰料過程中被一名販賣豬肉的林姓攤商質疑福利政見不夠具體。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8）日回應，他們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策後，再提出更新、更好的升級版，未來也會持續推出更多政見。





今早8時30分，蘇巧慧在民進黨新北議會黨團新任總召陳永福、新北市議員陳乃瑜與陳永福之子陳韋任等人的陪同下，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，並於行前短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

針對黃國昌昨日掃街挨嗆福利政見不夠具體一事，蘇巧慧指出，「我們的政見都是非常負責任地比對中央和地方政府的政策之後，再提出更新、更好的升級版；這些意見也都是參考我們現在的議員，像是資深的永福議員、非常努力的乃瑜議員，都是現任議員給我們的第一線最實際的反饋」。

蘇巧慧說，看得出來她的政見，包括是從免費營養午餐到減輕醫療負擔，從幫長輩換假牙到升級敬老卡，都是民眾最想知道、最想聽到的訊息。

她預告，未來也會持續推出更多的政見，尤其是產業政策，讓新北能夠有更多的產業一起在這裡活絡，請大家拭目以待。







原文出處：快新聞／黃國昌遭豬肉販嗆政見不夠具體 蘇巧慧溫柔犀利「這樣說」

更多民視新聞報導

《世紀血案》風波延燒！李千娜限動「黑底白字」宣布退出高雄櫻花季演出

那些年被黃國昌砍掉的武器！律師酸：中共要讚黃一人抵得上一個師

盧秀燕稱中央不支持台中 何欣純：既錯誤又荒謬

