【論壇中心／綜合報導】民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日下午會面，談到2026年地方選舉，黃國昌表示，希望自己成為新北市長最好的選擇，不過他會以大局為重，若有更好的人選，當然也願意支持，「如果男主角不是我，我會跳到第一線用最大的力量輔選」。

民進黨立法委員許智傑今日在《頭家來開講》節目中指出，從「狗仔偷拍」事件就能看出，黃國昌用偷拍的照片穿鑿附會、捕風捉影、看圖編故事，然後扭曲、抹黑、摧毀別人，許智傑表示，其實黃國昌可能沒有變，因為他從頭到尾都只想到自己的利益，他去附和不同的政黨，只是為了追求他自己的前途，許智傑說，自己很少公開這樣罵人，但是從這個小事情就能看出黃國昌的個性跟品性，他覺得「黃國昌真的是品性不好」。

廣告 廣告

藍白高峰會昨日落幕，前國民黨立委陳學聖質疑黃國昌會有角色衝突，2026可能許多縣市會談藍白合，究竟怎麼確認初選機制？民調是否是唯一途徑？黃國昌身為民眾黨主席會參加協商，但同時又是參賽者，這樣賽制究竟是否公平？種種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。

原文出處：頭家講(影)／黃國昌遭質疑變來變去！綠委「這樣點評」

更多民視新聞報導

扯！高雄體育選手傳「披中國戰袍出賽」 市府震怒：若違規依法處分

新北人注意！板橋新停車場再加1 侯友宜：「這段期間」免收費

藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」

