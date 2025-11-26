黃國昌遭週刊指涉貪 律師曝「不敢提告」原因

即時中心／温芸萱報導

民眾黨主席黃國昌近期遭週刊報料「凱思國際」金流疑似流向他本人。昨（25）日週刊更爆料已故臺雅老董沈裕雄特助鄭淳駿爆料，曾聽聞高層花錢「找立委辦他」，並砸200萬元要求檢調「辦他」。對此，律師黃帝穎今（26）日在臉書痛批黃國昌「三大異常」，包括臺雅未否認金流為質詢對價、凱思國際未澄清收款、黃國昌遭指涉貪卻未提告，質疑其態度心虛。

黃國昌近日捲入多項爭議，週刊日前爆出「凱思國際」疑有款項流向黃國昌，引發外界關注。昨日週刊再度報導，指臺雅集團已故董事長沈裕雄的特助鄭淳駿爆料，曾耳聞高層私下花錢「找3名立委」，砸200萬元要求檢調「辦他」。

對此，律師黃帝穎今日在臉書發文指出，黃國昌遭週刊指控臺雅案涉貪，卻遲未提出訴訟反駁，顯得「態度心虛」。他並列出三項「異常」，質疑案情仍有疑點未釐清。首先，週刊多期報導臺雅有200萬元金流流向凱思國際，外界質疑是否與黃國昌針對個案質詢法務部長有關。然而截至目前，臺雅方面尚未對金流是否存在「對價關係」做出正面否認，也未對外進一步說明。

第二項，黃帝穎提到，凱思國際為商業公司，被週刊指稱收受臺雅200萬元，且負責人疑為人頭。正常情況下，公司面對不實報導應會公開澄清或採取法律行動，但凱思至今未提出任何說明。他認為此舉「明顯異常」。

第三，黃帝穎直指，週刊指控涉及收受利益，內容牽涉《貪污治罪條例》相關罪責，最高可處七年以上重刑。他質疑，黃國昌回應稱「不會浪費時間回應」，卻並未循法律途徑捍衛清白，反而讓人認為「心虛不敢提告」。



