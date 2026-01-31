黃國昌遭酸從反紅媒變護紅媒！6年前「告別中天」影片曝 他嘆：經歷什麼出賣靈魂

黃國昌遭酸從反紅媒變護紅媒。（鏡報李智為攝）

國民黨日前提出「衛星廣播電視法修正案」，欲把中天新聞台復台，這也被外界批為「中天條款」，而就在昨（30）日，藍白立委又用人數優勢，強行三讀通過該修正草案。台灣青年世代共好協會理事長張育萌，昨天貼出一段6年前的影片並點名民眾黨主席黃國昌，「台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色」。

從反紅媒變護紅媒！ 黃國昌6年前影片曝光

張育萌指出，在6年前，有位政治人物用「2020 告別中天」為題，寫了一篇鏗鏘有力的聲明，「那個人叫黃國昌」。張育萌提到，當時黃做了一段影片，告訴台灣社會，新聞自由不應淪為在「棄守新聞倫理底線、甘為老闆政治鷹犬」後的萬用擋箭牌。

廣告 廣告

張育萌表示，那年，黃國昌說要「讓2020年成為，台灣社會向蔡衍明的中天新聞，告別的1年」，實在沒想到，一夕回到改革前。張育萌也嘆，台上的人們，經歷了什麼？出賣了靈魂，一個接一個變色，「民主真的好脆弱」。

網嘆：不愧偽君子的稱號

該篇文一出，網友也紛紛感嘆，「我也有去反紅媒現場，現在想起來真是感慨」「NCC好像說現在的修法救不到中天，所以黃算不算又笨又壞，苦心鑽研要怎麼救中天、結果最後修出來的法條又做不到想做的事」「把自己曾經發起的運動變成是一場笑話，如此厚顏無恥也算是有2把刷子，不愧偽君子的稱號」。

更多鏡週刊報導

注意保暖！今越晚越冷「恐探13度」 高山明晚有望降雪

慟！演活《小鬼當家》媽媽 凱薩琳奧哈拉過世享壽71歲

休季後被第4次！ 鄭宗哲又被國民DFA