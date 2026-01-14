黃國昌遭AIT打臉？林延鳳爆「美國人的爸爸1事」：都在演！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，回國後聲稱「1.25兆國防特別條例，軍購僅占3000億」，更直指「反對政院版特別條例，將自提版本」，美國在台協會(AIT)罕見發聲明直接針對其發言回應，直指「歡迎賴總統所提出的1.25兆國防特別預算」，猶如直接打臉黃國昌。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，黃國昌從頭到尾都在騙，去美國「不是在演，就是在演的路上」。

林延鳳在《台灣向前行》節目中指出，黃國昌訪美是要去談關稅和國防，但訪美團4個人除了黃國昌之外，有誰的專業背景是跟國際貿易、稅法、財經、軍事相關？民眾黨候任立委王安祥的專業是職業安全衛生、勞動政策，而民眾黨前國際部主任林子宇研究所念國際公共政策管理，跟國防外交有什麼關係？但她在南加州大學念過書，英文應該是滿好的，可能這次是去做翻譯，至於民眾黨團主任陳智菡是東亞研究所碩士，和政治有關，而黃國昌就更不用講了，他的專業在法學，請問哪一個人跟與美方談判的細節有關係？民眾黨從頭到尾都在演。

林延鳳進一步指出，就自己的消息來源得知「黃國昌是主動訪美」，想要跟人家見面。他的立場是反對國防，但黃國昌想要包裝成「他訪美回來說的話，是美國授意他這樣說的」。林延鳳痛批，黃國昌今天還說「國會不能被當塑膠」，但藍白不審預算、是你們把自己當塑膠，明明可以好好審預算，付委實質審查，對採購項目的哪條預算有意見，都可以提出來討論，黃國昌為什麼要講這種似是而非的話來騙人？

