黃國昌選到底？他曝惹火這群人：最後都掰掰

▲民眾黨主席黃國昌日前出席新北市長競選總部開幕記者會。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即於本月初高調成立新北市長競選總部，等同提前點燃2026新北選戰，也讓外界緊盯他究竟會不會「選到底」。對此，媒體人尚毅夫直言，如果黃國昌堅持選到底，屆時民進黨的候選人蘇巧慧當選，那麼「藍白就掰掰了」，瞬間惹怒藍營基層；但若是黃國昌被棄保、票拿很少，「黃國昌也掰掰了」。

尚毅夫4日在網路節目《新聞！給問嗎？》中點名，黃國昌今年有「3個定數、1個不定數」，首先是卸任立委，這已經發生；其次是，10月28日新北市長候選人登記日，屆時黃若選到底，命運會如何？第3個定數則是年底民眾黨主席任期屆滿後，黃國昌的政治未來將是什麼？至於唯一的不定數，他毫不避諱點出：「北檢什麼時候開始辦他？」

尚毅夫分析，如果黃國昌堅持選到底、分裂藍白選票，導致國民黨候選人落選，新北市一旦失守，藍營基層勢必會火大炸鍋，藍白合作也將正式「掰掰」；但若情勢反轉，黃國昌選情不振、遭到棄保，最後只拿到零星票數，尚毅夫直言「那以後大家玩棄保就好，黃國昌也掰掰了」，同樣沒有退路。

媒體人陳東豪則補充，黃國昌不可能在什麼都沒換到的情況下，突然就宣布退選，因此真正的關鍵在於，農曆年後國民黨究竟能端出什麼條件，替黃國昌鋪好「台階」；尚毅夫也點出，黃國昌背後還有一個無法忽視的壓力源頭，就是前主席柯文哲。

