黃國昌選到底？尚毅夫曝核心問題「看北檢行動快或國民黨開條件」

民眾黨昨（4）日正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長，他也已於本月1日成立競選總部。隨著選戰升溫，外界高度關注年底新北市長選舉是否出現「藍白整合」，抑或黃國昌將選戰進行到底。對此，資深媒體人尚毅夫直言，若黃國昌選到底，導致民進黨提名的蘇巧慧當選，藍白合將「宣告破局」。

黃國昌的「三個定數、一個不定數」

尚毅夫、陳東豪昨在《震傳媒》共同主持網路節目《新聞！給問嗎？》討論此議題。尚毅夫指出，黃國昌今年有「三個定數、一個不定數」：第一，卸任立委已成事實；第二，10月28日新北市長候選人登記截止日，將決定他是否選到底；第三，12月底民眾黨主席任期屆滿後，黃國昌的政治走向仍待觀察；至於唯一的不定數，則是「北檢什麼時候開始動作」。

等待北檢動作

陳東豪則表示，若以黃國昌的角度思考，或許反而希望北檢對他有大動作，因為不僅可創造政治操作空間，也有助於凝聚支持者。他甚至直言，若過完年後北檢展開搜索並羈押，「反而會替黃國昌累積政治能量」。陳東豪也指出，目前藍營、尤其是深藍選民，對黃國昌的支持度相當高，不少人認為藍白合作的基礎正是由黃國昌所奠定；相較之下，對民眾黨創黨主席柯文哲仍存有戒心。

藍白合恐破局

對於黃國昌是否選戰到底，尚毅夫分析，若黃國昌堅持參選，導致國民黨候選人落敗、民進黨蘇巧慧當選，國民黨基層勢必反彈，新北若失守，對藍營而言是重大挫敗，藍白合也將就此破局。反之，若黃國昌遭「棄保」、得票過低，等同政治影響力受挫，「那黃國昌也等於掰掰」。

退選關鍵

陳東豪則認為，黃國昌不可能在「什麼都沒拿到」的情況下就宣布退選，關鍵在於國民黨是否能「端出條件」，讓他有合理的下台階。他也指出，就等過完年後，看藍營會端出什麼方案。

尚毅夫最後表示，真正需要關注的是黃國昌如何「下台階」，因為他同時受到柯文哲的牽制與壓力。對此，陳東豪也直言，核心問題其實是「柯文哲要什麼？」畢竟在新北市，民眾黨本就擁有具實力的市議員參選人，並不需要國民黨的禮讓。

