黃國昌選新北先出寫真？邱明玉揭內幕：這位「綜藝大哥」在操盤

即時中心／徐子為報導



民眾黨主席黃國昌上週末舉辦造勢活動後，預告要出寫真，今（31）天還勁爆上架健身紀錄影片，並「上空」展現肌肉。資深媒體人邱明玉在《民視》政論結論「台灣最前線」節目中獨家爆料，黃國昌一系列動作看似跳脫政治，其實背後文宣操盤是包給一位「綜藝大哥大」，這些路線、概念也都是他規劃的。消息曝光後，網友更是直指，這位綜藝大哥就是王偉忠。





黃國昌分享健身影片，稱當作2025年回顧，並誓言「明年繼續練」。邱明玉指出，幫黃國昌操盤的，就是一位旗下很多藝人、打造過很多藝人，且現在還活躍在演藝圈的一位「大哥」，而操盤路線就是走「韓團」風格，從黃國昌造勢名稱「新北『應援』」，及現場手舉橫幅，再加上最新拍寫真的調性，都可以看出端倪。



被問到該名「大哥」是否姓「王」，邱明玉僅表示「不好說」。不過邱明玉強調，這種操盤的概念，其實最大目的就是要跟藍營新北熱門人選李四川做出區隔，並試圖爭取更多年輕族群支持。



不過此消息曝光後，網友們在社群上直指，黃國昌會盡可能選到底，爭取與國民黨談判空間。而背後操盤的就是王偉忠。YT影片可以剪得又快又精美，單靠辦公室處理是不太可能的。前有柯文哲拿刀架脖子，後有司法爭議，資源能不下去嗎？

