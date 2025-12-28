黃國昌選新北市？周玉蔻諷「不可能由藍白合提名參選」：為什麼演得人模人樣？...網友：情勒國民黨換取政治利益

民眾黨昨（27日）於新北市舉行造勢活動，民眾黨主席黃國昌宣布，將參選新北市長；前民眾黨主席柯文哲也現身力挺。對此，資深媒體人周玉蔻直言，「黃國昌明明不可能由藍白合提名參選新北市，為什麼還要擺一場造勢會？而且演得人模人樣？」

在昨日民眾黨大型造勢活動上，黃國昌表示，他心裡渴望有機會，從一個監督者，變成一名執行者。他說，過去新北市民給國民黨16年，這一次，他要拜託新北市民給他4年時間，一定跟大家證明什麼叫全力以赴。

對此，資深媒體人周玉蔻於臉書發文直言，「黃國昌明明不可能由藍白合提名參選新北市，他和柯文哲為什麼今天還要擺一場造勢會？而且還演的人模人樣的？」同時，她也嘲諷，「背景黑鴉鴉，講話悲悲涼涼！這是什麼造勢啊？」

而這篇貼文也引來網友紛紛留言回覆，「情勒國民黨，求一副官職，攬功避罰第一名」「自不量力，誰會給這位沒擔當者權力？只會鬧還會什？」「最後一定是棄保啊 ，他能拿幾票？」「他住台北蛋黃區耶」「背骨仔下場都不好，為了延續政治生命，只好放棄禮義廉恥，樂當犬類搖尾巴」「黃國昌沒鏡頭活不下去的感覺，很愛刷存在感」「威脅藍營以換取政治利益」「利用小草搏聲量和製造焦點」。

（圖片來源：周玉蔻臉書、YouTube＠民眾之聲）

